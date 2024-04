IN PILLOLE

Ha fatto la giornalista senza avere un piano B e c’è riuscita benissimo Monica Setta, prima nella carta stampata occupandosi di economia e politica e quindi in tv. I suoi idoli: Indro Montanelli per quanto riguarda i giornali e Maurizio Costanzo per il piccolo schermo. Dal 2002 ha condotto numerosi programmi su Rai, La7, Mediaset, Agon Channel e Telenorba ed è tornata definitivamente alla tv pubblica nel 2009 alla guida di ’Unomattina in famiglia’ accanto a Tiberio Timperi. In questo momento è impegnata con ’Generazione Z’ e ’Storie di donne al bivio’ entrambi trasmessi verso mezzanotte su Rai2. Ha scritto numerosi libri fra cui ’Berlusconi sul sofà’ con l’introduzione di Montanelli (Pironti); ’Il presidente. La nuova Italia di Draghi’ (Piemme); ’Quadrare i conti. Manuale di economia per le famiglie’ (Rai Libri) e l’ultimo ’Figli imperfetti. La forza e la fragilità della Generazione Z’ edito da Cairo.