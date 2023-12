IN PILLOLE

La porta dell’Academy di SG Soccer è aperta a tutti dai 7 ai 17 anni e il 28 e 29 dicembre per chi la frequenta sono previsti due giorni di full immersion intensiva mentre a gennaio sono programmati i corsi di livello avanzato e i master per gli istruttori. Per chi poi viene da lontano e non può distribuire su tutti i giorni della settimana la permanenza all’Academy, vengono ritagliati degli interi sabati di formazione. Poi ci sono i tutorial via web: "I più cliccati sono quelli con gesti tecnici da numero oppure challenge di tendenza. Ma in generale il format è sempre basato sull’insegnamento". Per tutti, maschi e femmine, senza distinzione