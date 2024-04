IN PILLOLE

Alice Arcuri ha smesso l’uniforme da fiorettista per entrare alla scuola di teatro dello Stabile di Genova nel 2003 diplomandosi nel 2006; laureata in Lettere moderne con indirizzo Storia del teatro è ambasciatrice della sua città nel mondo. Con il compagno Luigi Russo ha un figlio di 10 anni, Giovanni Paolo. Pensava di fare il medico come tutta la sua famiglia e invece ha scelto la recitazione e in teatro ha ottenuto enormi successi, l’ultimo ne ’Il rito’ di Ingmar Bergman, uno dei suoi autori preferiti. Ama tutta la musica "ma soprattutto – afferma – quella classica che mi distende molto". Legge compulsivamente, sul comodino ha ’Cecità’ di José Saramago, il saggio ’Il miracolo della presenza mentale’ di Thich Nhat Hahn e ’Mattina e sera’ dell’altro premio Nobel Jon Fosse. Non cqmbierebbe Geova, dove vive tuttora, con qualsiasi altro posto: "Sono orgogliosa di questo luogo, amo la natura ed è una gioia potere in poco spazio godere della montagna e contemporaneamente del mare".