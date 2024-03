In forma verso la bella stagione

Capitolo inverno quasi archiviato, è arrivato il tempo di rimettersi in forma in vista della bella stagione. Inderogabile dunque l’appuntamento con la bilancia, un ’rito che, se per alcuni è una nota dolente, per altri è un incentivo per cercare di star bene e in salute. Ed è proprio questo l’approccio corretto, fatto di alimentazione sana ed equilibrata e di movimento. Riattivando il corpo e praticando attività fisica, non solo si bruciano calorie creando il deficit necessario per il dimagrimento, ma si favorisce l’eliminazione delle tossine accumulate nel sangue e nel fegato a causa dell’eccessiva quantità di grassi e zuccheri.

Attenzione però, non tutti gli sport sono uguali. Meglio privilegiare le attività ’cardio’ o aerobiche, un tipo di esercizio in cui si utilizzano grandi quantità di ossigeno che si basa sulla durata e sulla resistenza per consumare calorie. Questo tipo di lavoro, che richiede sforzi muscolari di bassa intensità, è ideale per non rischiare infortuni, soprattutto se si è all’inizio e o dopo un lungo stop. Le tossine, si accumulano anche nelle fibre muscolari alterandone il funzionamento. Se lo sforzo è troppo intenso, il muscolo non potrà sopportarlo e saranno i tendini e le articolazioni a farlo, aumentando il rischio traumi.

Inoltre, l’attività aerobica migliora la funzionalità cardiocircolatoria, l’attività respiratoria e metabolica e l’umore (grazie alla produzione di ormoni come l'adrenalina e le endorfine). La camminata o la bicicletta a ritmo sostenuto, sono le attività più semplici da praticare, ma richiedono costanza e buona volontà perchè per ottenere risultati bisognerà svolgerle almeno 2-3 volte la settimana (40 minuti, 1 ora) per circa tre mesi. Pedalando poi, si allenano maggiormente i muscoli delle gambe e dell’addome e si migliora la funzionalità respiratoria e cardiaca. La corsa, o meglio il jogging, è lo sport più consigliato per perdere i chili accumulati durante le feste perché coinvolge l’intero corpo: gli arti inferiori, quelli superiori e il ’core’, la zona centrale.

Senza dimenticare che abbassa la pressione sanguigna, contribuisce a contrastare le malattie cardiache e non è troppo faticoso perchè prevede un ritmo ben cadenzato ma non veloce. Se si inizia da zero si può cominciare con una decina di minuti, fino ad arrivare ad almeno mezz’ora, 3-4 volte la settimana. Infine, il nuoto, perfetto perchè permette di dimagrire e, contemporaneamente, di modellare il corpo e la muscolatura.

L’acqua agevola i movimenti e rende il peso corporeo più leggero rendendolo uno sport non eccessivamente faticoso, da praticare a tutte le età, anche tutti i giorni. Chi ha già acquistato un abbonamento in palestra, potrà fare ’cardio’, scegliendo la cyclette, il tapis roulant, l’ellittica o i corsi di gruppo che prevedono un lavoro aerobico.