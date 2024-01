In diretta su Sky la notte degli Emmy

La 75ª cerimonia di consegna degli Emmy, i premi assegnati dalla Television Academy alle eccellenze dell’industria televisiva americana, andrà in onda in esclusiva per l’Italia su Sky Atlantic e in streaming su Now, nella notte fra il 15 e il 16 gennaio. All’1.00 avrà inizio il pre-show che condurrà poi alla cerimonia di premiazione, con traduzione simultanea (ma sarà disponibile anche nella versione originale), in onda dalle 2 di notte da Los Angeles.