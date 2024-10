In 1.500 al Festival. Intelligenza artificiale dall’amore alla paura. I messaggi del pubblico

Una folla pronta a cogliere spunti, un’orda di 1.500 cuori che battono. Mai così tanti giovani, studenti delle scuole fiorentine e toscane, avevano invaso il Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio tutti insieme. A richiamarli è stato il Festival di Luce! e il tema dell’intelligenza artificiale, delle nuove tecnologie, delle applicazioni di quei dispositivi che hanno avuto tra le mani fin dalla nascita. Li chiamano nativi digitali per un motivo. Un successo di partecipazione e di adesioni giovanili, anche grazie ai tanti ospiti provenienti dal mondo dei social, creator e influencer che seguono e di cui alimentano la platea dei seguaci con like, commenti e, per una volta, applausi dal vivo.

Ma cosa pensano gli studenti dell’IA? Hanno paura (Fear) o sono ammaliati, provano Love (amore) nei suoi confronti? Glielo abbiamo chiesto con un pannello nel Salone a Palazzo Vecchio, in cui potevano appendere, da un lato o dall’altro, i loro pensieri e riflessioni su post-it colorati.

M.G.