Il tuffo benaugurante di livornesi e pisani

Un’allegra e benaugurante occasione per stare insieme e lanciare un messaggio di solidarietà. Torna per il 16esimo anno a Marina di Pisa ’Il tuffo di Befana’. "Ogni anno – dice l’assessore Paolo Pesciatini – l’iniziativa si arricchisce di nuove presenze e rappresenta un momento di condivisione e inclusione: un invito alla solidarietà e a vincere anche resistenze personali. Ringrazio coloro che ogni volta rendono possibile questa iniziativa: Avis Pisa, Amici del mare, Croce Azzurra, Croce Rossa Italiana, Associazione internazionale di Polizia e SICS Toscana con i cani bagnino". Pisani e livornesi insieme perché il tuffo è promosso da Avis Pisa e Amici del Mare di Livorno. Il ritrovo per i partecipanti è in piazza Sardegna alle 11 per le iscrizioni cui seguirà, alle 11.45, l’arrivo della Befana Avis con i dolci per i bambini e alle 12 il primo bagno dell’anno.