Il “Salvator Mundi“ in banca

Dove si trova il Salvator Mundi? In un deposito a Ginevra, a quanto pare, come riferisce una fonte autorevole citata dalla Bbc. Si tratta del dipinto attribuito a Leonardo da Vinci e venduto il 15 novembre 2017 per 450 milioni di dollari da Christie’s a New York, diventando così l’opera d’arte più costosa al mondo. L’acquirente era il principe ereditario saudita Mohammed Bin Salman, anche se la sua identità è stata rivelata al pubblico solo da successive notizie di stampa. Nonostante Christie’s avesse dichiarato al momento dell’asta che il dipinto sarebbe stato esposto al Louvre Abu Dhabi, il Salvator Mundi non è stato più visto in pubblico e sette anni dopo il luogo della sua custodia è ancora uno dei più grandi misteri del mondo dell’arte. Il dipinto raffigura Gesù Cristo come padrone del cielo e della terra, il salvatore del mondo.

La Bbc ha rivelato che la sfuggente raffigurazione di Cristo è in un deposito a Ginevra. Bernard Haykel, amico del principe ereditario e professore di Studi del Vicino Oriente presso l’Università di Princeton, sostiene che, nonostante le voci secondo cui il Salvator Mundi sarebbe appeso nello yacht o nel palazzo del principe saudita, il dipinto sarebbe in realtà in deposito nella città svizzera e che Mohammed Bin Salman intenderebbe esporlo in un nuovo museo a Riad, in Arabia Saudita. "Voglio costruire un museo molto grande a Riad", ha riferito Haykel citando il principe. "E voglio un oggetto che attiri le persone, proprio come la Gioconda del Louvre".

Il caso vuole che Hartwig Fischer, l’ex direttore del British Museum di Londra, dimessosi l’anno scorso dopo un devastante scandalo di furti, è stato di recente nominato direttore fondatore di un nuovo museo delle culture del mondo a Riad, la cui apertura è prevista per il 2026. È lì che finirà l’opera di Leonardo?, si chiede The Art Newspaper, commentando il dossier della Bbc sugli affari e il potere di Mohammed Bin Salman.