Il ritorno delle due trecce, rivisitate con estro e tocco contemporaneo

Roma, 2 dicembre 2024 – Dopo un autunno-inverno 2024 caratterizzato da una moltitudine di caschetti declinati in varie versioni (come il razor bob, il butterfly bob e il soft curve bob), nelle ultime sfilate di New York, Londra, Milano e Parigi si è visto il ritorno di un altro grande classico dell’hairstyling: le due trecce. Questa acconciatura, che potrebbe sembrare l'ennesima riproposizione dello stile boho-chic, è pronta a conquistare la scena nei mesi invernali, con un tocco di praticità e personalizzazione in linea con i gusti e le esigenze attuali.

Celebrities

Kendall Jenner, Gigi Hadid e Hailey Bieber le sfoggiano con look casual ed eleganti, mentre Kim Kardashian e Beyoncé le scelgono per eventi più sofisticati, spesso arricchite da accessori. Anche Selena Gomez ed Emma Roberts non rinunciano a questa tendenza, adattandolo al loro stile giovane e chic. Le due trecce, rivisitate in chiave contemporanea, si confermano così un’acconciatura versatile e alla moda, perfetta per ogni occasione, dal lavoro all’aperitivo con le amiche. Sono un'acconciatura molto apprezzata dalle donne di ogni età.

Versioni contemporanee

Già negli ultimi anni abbiamo assistito al ritorno delle trecce in vari formati, come le treccine anni '90 (baby braids) e la “medusa ponytail” nel 2022. Nelle nuove versioni del 2024, invece, lo styling è meno rigoroso, con spessori che vanno dal più sottile al più voluminoso, spesso accompagnato da un accessorio simbolo dell'infanzia: il fiocco. Tuttavia, invece di optare per un look da scolarette tipico degli anni passati, l’accessorio viene scelto con un'estetica più elegante e discreta, in tonalità che si fondono con il colore naturale dei capelli. A seconda della versione delle due trecce che si preferisce si può ottenere un effetto diverso. Le trecce disposte a forma di anello danno un look pulito e ordinato. Quelle asimmetriche, di diversa lunghezza, sono moderne e dinamiche. Le trecce alte e lunghe ricordano un po’ Sailor Moon e le icone dell’animazione giapponese. Quelle con due fiocchi sono sbarazzine e vivaci, ancora di più se si sceglie di indossare un fiocco di un colore su un lato e uno di un’altra tonalità sull’altro.

Con altri accessori

Le due trecce possono essere anche personalizzate con fiori, fermagli o piccoli chignon, creando acconciature sempre nuove e originali. Un cerchietto elegante o una fascia a tema possono dare un tocco sofisticato o giocoso, perfetto per eventi speciali. Con l’utilizzo di adeguati prodotti per lo styling, anche i capelli corti o medi possono essere facilmente modellati, senza appesantire la chioma. Per un effetto più voluminoso e ondulato, le trecce possono essere arricciate od ondulate, creando un aspetto più morbido e naturale.

Come realizzare le due trecce classiche

Per realizzare le due trecce classiche, occorre seguire pochi e semplici passaggi. Il primo step consiste nel preparare i capelli, lavandoli e, se necessario, usando un prodotto per aggiungere lucentezza. Successivamente, i capelli vengono divisi in tre sezioni, da cui si inizia a creare la treccia classica. È importante tenere le ciocche in modo preciso, alternando la parte destra e quella sinistra verso il centro. Successivamente si aggiungono ciocche laterali, che devono confluire nella parte centrale, e si continua fino a raccogliere tutti i capelli, arrivando fino alla nuca. Una volta completato il movimento, la treccia viene chiusa con un elastico e fissata con uno spray per una tenuta perfetta.

Come fare le due trecce alla francese

Le due trecce alla francese partono dalla parte superiore della testa, aggiungendo ciocche man mano che si intrecciano, per un effetto più strutturato. Per realizzarle il procedimento è simile a quello delle trecce classiche, ma prima occorre dividere la chioma in due sezioni predisponendo una riga centrale. Ogni metà viene intrecciata seguendo gli stessi passaggi, con l’aggiunta di ciocche laterali, per ottenere due trecce simmetriche. Una volta completate, le trecce possono essere lasciate libere, raccolte insieme o trasformate in piccoli chignon, per un look fresco e giovane.