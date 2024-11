Il Face Balm, l'ultimo trend della skincare per l'inverno

Sui social, tra i prodotti di bellezza più commentati e consigliati, c’è il face balm, pensato per proteggere, idratare e ringiovanire la pelle. Di recente, in linea con le scelte di veri e propri colossi del settore, anche l’influencer e imprenditrice Hailey Bieber ne ha lanciato una versione per la sua linea beauty a base di acido ialuronico, acido poliglutammico e burro di murumuru, ottenuto dai semi della palma Astrocaryum murumuru, originaria delle foreste pluviali dell'Amazzonia. La popolarità di questo prodotto deriva anche dal fatto che si ispira alla glass skin coreana, che promette un viso disteso e luminoso. In linea con le innovazioni beauty orientali, è un prodotto multifunzionale, che unisce skincare e make-up: esistono versioni illuminanti e colorate in stick, perfette per un effetto glow immediato.

Cos’è un Face Balm

Un Face Balm è una crema ricca e nutriente dalla consistenza burrosa, ideale per i mesi invernali. È stato appositamente formulato per creare uno strato protettivo sulla pelle, rinforzando la barriera cutanea e prevenendo la perdita d’acqua. Diversamente dalle lozioni e creme, che sono a base d’acqua, i Face Balm contengono principalmente oli e cere, creando così una barriera protettiva che trattiene l’idratazione. Nonostante la loro consistenza densa, i Face Balm di alta qualità si assorbono facilmente nella pelle, offrendo comfort senza lasciare untuosità. I prodotti migliori si distinguono anche per la loro composizione costituita da oli vegetali puri e biologici, fitoceramidi ed estratti da erbe e piante come iperico e biancospino. Meglio evitare, invece, le formule con oli minerali e cere sintetiche, che possono anche ostruire i pori e peggiorare i problemi cutanei.

I benefici

Un buon Face Balm è estremamente versatile e risponde a numerose esigenze cutanee: perfetto per pelli secche o disidratate, agisce come uno scudo idratante, prevenendo la perdita di acqua e lasciando la pelle morbida e vellutata. Gli antiossidanti contrastano i danni causati dai radicali liberi, proteggendo la pelle da fattori esterni come inquinamento, raggi UV e stress ambientale. Grazie ai suoi ingredienti naturali, è ideale per calmare rossori, irritazioni e sensibilità. I prodotti ricchi di vitamine e nutrienti favoriscono il rinnovamento cellulare, aiutando la pelle a ritrovare elasticità e luminosità.

Chi può usarlo

Contrariamente al pensiero comune, i Face Balm sono indicati per ogni tipo di pelle. Le formulazioni con ingredienti delicati e naturali sono adatte anche per le pelli più sensibili e reattive. I balsami con oli vegetali bilanciano la produzione di sebo in eccesso, propria delle pelli grasse, aiutando a ridurre l'effetto lucido. L’azione lenitiva e riparatrice dei Face Balm è utile pure alla pelle a tendenza acneica, riducendo le infiammazioni e favorendo la guarigione delle imperfezioni. I Face Balm per le pelli mature stimolano la rigenerazione cellulare, migliorando compattezza e riducendo i segni dell’età. Nel caso di pelle danneggiate dal sole, i balsami alleviano rossori e bruciori, favorendo la riparazione cellulare.

Come si usa

In generale un Face Balm di qualità è perfetto per chi vive in climi freddi o lavora all'aperto. Come anticipato, è indicato per pelli secche, sensibili e soggette a irritazioni causate dal vento o dalle basse temperature. È utile anche per chi pratica sport all'aperto o semplicemente per chi desidera una protezione extra. Per il suo utilizzo, conviene applicarne uno strato sottile come ultimo step della routine skincare, sopra la crema idratante. È ideale per sigillare l'idratazione e prevenire secchezza e desquamazione. Si può inoltre utilizzare su viso, labbra, contorno occhi e anche su mani o gomiti per zone particolarmente secche. Per chi è sempre in movimento o è spesso in viaggio, sono comode e pratiche le versioni stick e quelle solide da avere sempre con sé nel trolley, in borsa o nello zaino.