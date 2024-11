Mascara marrone, il must-have del 2025 per uno sguardo naturale in primo piano

Il marrone è il nuovo nero. È quello che in tanti commentano guardando alle tendenze del make-up di fine autunno 2024 e dell’inverno 2025. Per questa stagione sembra proprio che uno dei prodotti di punta sia il mascara marrone, che permette di creare un look monocromatico iconico e naturale, allo stesso tempo, per mettere in risalto gli occhi, a prescindere dal colore dell’iride.

Sguardo morbido e naturale

Se il mascara nero resta un’icona di drammaticità e brillantezza, il mascara rappresenta un alleato ideale per chi desidera un make-up più naturale e raffinato. Per il 2025 la tendenza è chiara: ciglia morbide e look romantici conquistano le passerelle e i social. Il mascara marrone, con le sue mille sfumature, promette eleganza senza eccessi, la stessa che scelgono personaggi famosi come Blake Lively, Nicole Kidman, Kate Winslet, Beyoncé e Cara Delevingne. Sempre più star amano i look semplici e i trucchi sobri e curati.

Punti di forza

Il marrone, che regala profondità allo sguardo senza appesantirlo, è perfetto per valorizzare la bellezza naturale e metterla in primo piano. Sinonimo di morbidezza, calore e raffinatezza, torna alla ribalta in questa stagione, ma non è mai scomparso dai kit dei make-up artist, proprio perché regala uno sguardo intenso e romantico, meno netto e meno duro del nero, incisivo e brillante. Il mascara caratterizzato dai colori della terra, dunque, è perfetto per chi vuole un look discreto e versatile.

Come scegliere la tonalità giusta

Dal color mandorla al noce, dalle tonalità del cognac a quelle del cuoio, ogni sfumatura del marrone valorizza colori diversi di occhi e carnagioni. Il nocciola è ideale per ciglia chiarissime, crea un effetto naturale e luminoso. Il castagna, con sfumature dorate, esalta gli occhi verdi e azzurri, ma attenzione al contorno occhi. Il testa di moro è perfetto per rendere ancora più profondi gli occhi marroni o nocciola.

Abbinamenti azzeccati

Il mascara marrone si sposa alla perfezione con ombretti neutri o dai toni autunnali. Beige, taupe e verde bosco sono le opzioni ideali per un look sofisticato. Per dare un tocco di brillantezza in più si può puntare su polveri color oro, bronzo o rame. Il mascara marrone può anche essere utilizzato in combinazione con quello nero per un effetto tridimensionale, applicando quello più scuro sulle ciglia superiori e l’altro, più chiaro e leggero, su quelle inferiori. Per le labbra, se si vuole un look elegante e discreto, si può usare un rossetto nude o rosa chiaro, mentre, se si preferisce un lipstick dai toni caldi si può scegliere tra terracotta, pesca o corallo anche per aggiungere una nota più luminosa, fresca e vivace.