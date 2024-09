Il rilancio del brand passa dall’estro e della creatività di Sarah Burton

Buonissime notizie da Givenchy marchio storico oggi parte del Gruppo LVMH di Bèrnard Arnault. Notizia che farebbe tanto piacere al Conte Hubert de Givenchy, scomparso nel suo castello alle porte di Parigi nel 2018: grazie a Sarah Burton (nella foto), nominata direttrice creativa delle linee donna e uomo, il brand, fondato nel 1951, si avvia a una bella riscossa nel mondo del fashion.

Burton, originaria di Manchester, 50 anni di pura bravura e semplicità, allieva prediletta di Alexander McQueen, è una fantastica stilista con esperienza e conoscenza dei tessuti, dell’haute couture e del pret-à- porter. La stilista realizza abiti da sogno come quello da sposa della principessa Kate che restano nella memoria di chi ha il privilegio di seguirla dalle passerelle e di conoscerne la spontaneità.

Lungimiranti dunque i vertici del Gruppo LVMH per favorire un rilancio possente del marchio. E Sarah saprà come fare a ridare allure e prestigio a questa firma che in passato ha vestito le dive amiche di Monsieur Hubert, donne fascinose come Audrey Hepburn, Marella Agnelli, Maria Callas, Jackie Kennedy solo per citarne alcune.

Eva Desiderio