‘Il paradiso delle signore 9’, chi sono i nuovi ingressi nel cast

Si preannuncia ricca di novità e di colpi di scena la nona edizione de ‘Il paradiso delle signore’, che partirà dal 9 settembre su Rai1. Il prossimo 4 ottobre, inoltre, la soap italiana taglierà il traguardo delle sue prime 1.000 puntate. Nei nuovi episodi tornano personaggi storici come Adelaide di Sant’Erasmo (Vanessa Gravina), Umberto Guarnieri (Roberto Farnesi), Tancredi di Sant’Erasmo (Flavio Parenti), Roberto Landi (Filippo Scarafia) e Marcello Barbieri (Pietro Masotti). Ma il pubblico si affezionerà anche a quattro nuovi protagonisti, destinati a guadagnare la scena molto presto.

Odile

Odile è la figlia biologica della contessa Adelaide di Sant’Erasmo (Vanessa Gravina) ed è interpretata da Arianna Amadei. Classe 2001, modenese, questa giovane attrice ha cominciato a recitare in tv nella serie ‘Alex & Co’ di Disney Channel. Al cinema, invece, Amadei ha preso parte al film ‘Tramite amicizia’ di Alessandro Siani.

Enrico

C’è un nuovo magazziniere che collaborerà con Armando (Pietro Genuardi) e Alfredo (Gabriele Anagni) e che nasconde un segreto che riguarda la sua vita privata… Si tratta di Enrico Brancaccio, al quale presta il volto Thomas Santu. Il giovane attore, originario di Civitavecchia, dov’è nato nel 1991, ha preso parte a spot per brand come Buondì Motta e Haribo e ha recitato in serie quali ‘I cavalieri di Castelcorvo’, ‘Don Matteo 13’ e ‘Buongiorno mamma! 2’. Ha un passato da calciatore e, nei mesi scorsi, è stato fotografato al fianco della nota attrice, imitatrice, conduttrice e showgirl Virginia Raffaele.

Mirella

Nella casa famiglia di Marta Guarnieri (Gloria Radulescu) fa il suo ingresso una ragazza madre: è Mirella Vanni, interpretata da Giulia Sangiorgi. Mirella prenderà il posto di Clara, partita per allenarsi in Francia con una squadra di ciclismo. Originaria di Ferrara, Sangiorgi ha già recitato in alcune produzioni televisive popolari come ‘Love dilemma’, ‘Oltre la soglia’, ‘Nudes’, ‘La porta rossa 3’, ‘Hanno ucciso l’uomo ragno’ e ‘Don Matteo 14’.

Giulia

Ne ‘Il paradiso delle signore 9’ troviamo anche una nuova stilista che si chiama Giulia Furlan. La parte è stata affidata a Marta Mazzi. Nella storia della soap, Giulia si scontrerà con Gianlorenzo Botteri (Luca Ferrante), con il quale ha delle tensioni e delle incomprensioni alle spalle. Mazzi, 32 anni, veronese, ha maturato diverse esperienze in ambito pubblicitario, cinematografico e musicale.

La mostra

Il fulcro della nuova stagione de ‘Il paradiso delle signore’ sarà, da un lato, la nostalgia del passato, dall’altro lo spirito di rinnovamento e voglia di libertà che si respiravano negli anni ’60. In vista dell’episodio numero 1.000, dal 23 settembre al 6 ottobre, presso Palazzo Velli Expo in Piazza Sant’Egidio, a Roma, sarà aperto un museo temporaneo per celebrare la serie prodotta dalla società Aurora Tv guidata da Giannandrea Pecorelli. L’esposizione permetterà di ammirare filmati d’epoca, fotografie, abiti sartoriali e incontrare alcuni beniamini del cast della soap.