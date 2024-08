Il Paradiso delle signore: quando torna e quali sono le novità in arrivo

“Il paradiso delle signore” è pronto a riaprire. Dal 9 settembre, su Rai 1, dal lunedì al venerdì, torneranno le puntate della nuova stagione della soap opera che ha appassionato e incollato allo schermo milioni di spettatori. Ormai, nel pomeriggio, è diventato un appuntamento fisso, con nuove avventure e intrighi sentimentali per i protagonisti. Se siete curiosi di scoprire quali novità sono previste nella trama in onda da settembre, potete leggere alcune anticipazioni a seguire.

Il paradiso delle signore, anticipazioni nuova stagione

Nelle puntate in onda a settembre, arriverà un momento difficile per Ciro. L’uomo non è stato completamente sincero con la sua famiglia e si scoprirà che ha nascosto un segreto scomodo legato al suo passato in Sicilia, luogo dal quale è fuggito per tentare di costruirsi una nuova vita a Milano. E quando la verità uscirà a galla, ci saranno conseguenze da non sottovalutare. La prima ad essere delusa sarà Concetta, ferita e delusa dalla scoperta e incapace di nascondere il suo disappunto e stupore. Anche per Marta non è un periodo semplice. La giovane ha scoperto le malefatte compiute dal padre. Si era trasferita a Milano per poter lavorare e collaborare accanto al genitore ma verrà a conoscenza che è proprio suo padre il responsabile della truffa Hofer. Proprio per queste sue decisioni, le conseguenze sulle finanze di Marcello Barbieri e della contessa Adelaide saranno molto dure. La ragazza, una volta venuta a conoscenza di ciò che l’uomo ha compiuto, lo accuserà di essere un traditore e sfogherà tutta la sua rabbia contro il genitore, colpevole di averle mentito e di aver agito nell’ombra. Dalla sinossi ufficiale della soap, sappiamo – invece – che Roberto e Rosa saranno impegnati nella realizzazione del “Paradiso Market”, che inizia ad affrontare anche argomenti d’attualità. Intanto Marcello è alla ricerca di altri investimenti. La collezione femminile è stata affidata a Gian Lorenzo Botteri e questo nuovo incarico provocherà un contrasto molto forte con la nuova stilista della GMM, Giulia Furlan. Intanto, a Villa Guarnieri arriva Odile, la figlia ritrovata di Adelaide, che ha accettato di vivere a Milano per cercare di superare il dolore provato dalla morte dei genitori adottivi. In un mondo a lei estraneo, tenterà di trovare un equilibrio che le possa permettere di conciliare la sua vita personale e le convenzioni che la circondano. Le novità del cast vedono l’ingresso del nuovo personaggio di Odile di Sant’Erasmo (interpretato da Arianna Amadei), Giulia Furlan, la stilista rivale del Paradiso, è impersonata da Marta Mazzi . La nuova venere Mirella è Giulia Sangiorgi mentre il ruolo inedito di Enrico Brancaccio sarà interpretato da Thomas Santu. L’ottava stagione de “Il paradiso delle signore” è andata in onda dall’11 settembre 2023 fino al 3 maggio 2024. A settembre – esattamente da lunedì 9 – verrà trasmesso il primo episodio della nona stagione che dovrebbe essere sempre composta da 160 puntate ed è prevista fino all’inizio del mese di maggio 2025 (inclusa, ovviamente, la pausa legata alle settimane natalizie).