Il make up dell’autunno. Labbra rosso Marylin e gote da bambola

’Nostalgia, nostalgia canaglia’, cantavano Al Bano e Romina. E anche le tendenze del make up per l’autunno-inverno 24-25, anticipate dalle modelle in passerella, sembrano guardare in modo struggente al passato. Nei mesi

a venire le labbra si vestiranno di rosso Marylin,

colore che evoca i look patinati delle star hollywoodiane del secondo Dopoguerra. Il rosa, nella sua declinazione più accesa, tornerà a fare capolino dalle trousse più trendy, dopo avere spadroneggiato lo scorso anno, sulla scia del successo della pellicola dedicata a Barbie.

Le gote continueranno a esaltarsi grazie a pennellate di dolly blush – icona beauty del 2024 – ispirato alle sfumature rosa e arancio delle bambole di porcellana. Sarà invece l’eye-liner, in stile Bardot, a rendere seducente lo sguardo, che in occasioni particolari si accenderà a nuova vita grazie agli azzurri intensi rubati alle palette degli anni Novanta.

In parallelo si riconferma la vocazione al make-up no make-up, ovvero ’il trucco c’è ma non si vede’. Scelta che esige una cura attenta della pelle, step essenziale

di un maquillage che

pretende naturalezza ma mette al bando ogni forma di sciatteria e trascuratezza. Via libera quindi anche a toni neutri con il grande ritorno di un orpello amatissimo dalle nonne: sua maestà la cipria.

