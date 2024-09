Il “Link Media Festival“ a Trieste. Tre giorni di dibattiti e confronti

Si chiude questa sera la tre giorni del “Link Media Festival“. Giunto alla decima edizione e con l’obiettivo di raccontare il mondo in trasformazione, quest’anno ha avuto come focus anche l’intelligenza artificiale. "I temi – ha detto nei giorni scorsi il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga che sarà il protagonista questa sera dell’ultimo incontro – sono di particolare interesse e tra questi anche l’intelligenza artificiale che applicata all’informazione pone questioni fondamentali per il decisore pubblico e per la comunità, che devono essere affrontate in un dibattito aperto". Tra i protagonisti dell’edizione 2024 Paolo Rumiz, Giovanna Botteri, Gianni Riotta, Adriano Panatta, Mauro Mazza, Agnese Pini, Marco Varvello, Lillo Petrolo e LaLaura.