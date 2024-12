Il lievitato natalizio da ‘scarpetta’

LIEVITATO NATALIZIO DELLA BURSCH

Ingredienti

125 gr Farina 00

4 gr Lievito di birra

30 gr Latte

1 Uovo

60 gr Tuorlo

25 gr Zucchero

Per la montata

200 gr Zucchero

200 gr Burro morbido

Montate molto bene le uova i tuorli con lo zucchero, dopo di che aggiungete il lievito disciolto nel latte e, per finire, anche la farina. Togliete dalla planetaria il composto e formate una palla da lasciare riposare per 1 ora in frigo coperta. Riprendete l’impasto e stendetelo. A circa mezzo centimetro cospargete con la montata di burro e zucchero aiutandovi con una spatola. Quindi tagliate a strisce l’impasto e arrotolatelo su se stesso (come una sorta di cinnamon rolls).

Prendete l’arrotolato, posizionatelo all’interno di una ciotolina (che possa successivamente andare in forno) quindi lasciatelo lievitare per 2 ore. Durante questa lavorazione, preparate lo zabaione, utilizzando 80 grammi di tuorlo, 90 grammi di zucchero, quindi del Marsala o del Porto. Montate molto bene tutti gli ingredienti a bagno maria e manteneteli al caldo.

Per l’impiattamento

Cuocete i vostri lievitati a 170 gradi per 7/8 minuti e serviteli in una bella tazza natalizia con accanto lo zabaione caldo. Consiglio vivamente di usare le mani strappando pezzo per pezzo e di fare la scarpetta.