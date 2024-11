Il glamping d’inverno. Tra borghi incantevoli e colori d’autunno

Non tramonta il fascino del glamping durante le stagioni fredde, regalando anzi un’opportunità per ammirare il foliage autunnale e la neve da una prospettiva nuova, originale ed emozionante. Quattro anni fa il brand Vacanze col Cuore ha lanciato il concetto di Winter Glamping, perché il turismo open air più evoluto si adatta ormai ad ogni temperatura e necessità, grazie a strutture accoglienti e ben curate che ricordano l’atmosfera di casa. Le sistemazioni offrono comfort moderni e servizi di alta qualità: i turisti possono rilassarsi con trattamenti benessere all’aperto, come saune e vasche idromassaggio, mentre il bistrot propone una selezione di piatti e vini locali.

"Il Winter Glamping è una proposta perfetta per chi desidera vivere un weekend alternativo. È un’esperienza imperdibile per chi non ha mai provato il glamping e un invito a tornare per chi ci conosce già" spiega Loek van de Loo del Gruppo Vacanze col Cuore, presentando la nuova stagione, la quarta di questa avventura invernale. Tra le proposte da non perdere, camminare lungo il Lago Idro mentre i colori autunnali si riflettono nell’acqua costituisce un vero piacere per l’anima. Lo si può fare soggiornando al Lago Idro Glamping Boutique

(in basso la foto scattata da Vlad Moia), un accogliente resort ad Anfo (BS): qui le cube-suite panoramiche e le spaziose mobile-home, situate vicino al lago, costituiscono un alloggio molto piacevole. Il resort vanta anche un’area relax immersa tra gli alberi, con hot tub, sauna e vasche idromassaggio.

Non lontano, i visitatori possono esplorare il Monte Maniva e il pittoresco borgo di Bagolino, famoso per il formaggio Bagoss. Il bistrot del resort garantisce invece una cucina locale di ottimo livello, ideale per pranzi o aperitivi con vista sulle montagne. È anche possibile portare con sé animali domestici, grazie a mobile home appositamente pensate per gli amici a quattro zampe, con spazi dedicati. Situato a un’ora e mezza da Milano, Bergamo, Verona e Trento, il Lago Idro Glamping Boutique è la scelta perfetta per un’esperienza unica nella natura più autentica. www.winterglamping.it