Il doppio lutto di Mariah Carey. Perde madre e sorella in un giorno

Una doppia tragedia ha colpito Mariah Carey: la cantante di All I Want for Christmas ha perso la madre Patricia e la sorella Alison nello stesso giorno dello scorso fine settimana. "Ho il cuore a pezzi. Ho perso la mamma e, in un tragico corso degli eventi, lo stesso giorno è morta anche mia sorella", ha detto la Carey al magazine People. Ex cantante lirica che aveva studiato a Julliard, la madre della Carey aveva 87 anni. La sorella Alison 63, e alle spalle una vita segnata dalla povertà e dalla droga. La 55enne cantante di Vision of Love aveva avuto in passato relazioni difficili con entrambe le donne. Con Alison in particolare, non aveva avuto rapporti negli ultimi trent’anni, traumatizzata perché la sorella, come lei stessa ha raccontato nel memoir The Meaning of Mariah Carey, l’aveva "drogata col, bruciata con l’acqua bollente del tè e tentato di venderla a un magnaccia" quando lei aveva appena dodici anni.