I romanzi incompiuti di Giovanni Verga

Per la prima volta sono stati raccolti in volume i documenti superstiti del progetto letterario incompiuto di Giovanni Verga (1840-1922): si tratta delle pagine de La duchessa di Leyra e dei rari appunti presi per L’onorevole Scipioni e L’uomo di lusso, i due romanzi che lo scrittore siciliano non scriverà mai. Abbozzi di romanzi è il titolo del libro curato da Giorgio Forni, professore di Letteratura italiana all’Università di Messina, pubblicato da Interlinea.