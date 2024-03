I Pop-Up di Pence 1979. Giro d’Italia di qualità negli store Rinascente

Un cocktail party per celebrare la nuova serie di Pop-Up di Pence 1979, in collaborazione con Rinascente, ha animato la serata del brand che si è tenuta al rooftop di Rinascente Roma in via del Tritone. Il marchio, che ha fatto dell’estetica street e della contemporaneità urbana i suoi punti di forza, prosegue così a consolidare la sua presenza in Italia nel settore wholesale del lusso. All’evento, con il dj set di Emanuele Vesci, hanno preso parte tanti amici del brand dall’influencer Pierpaolo Pretelli, ai giovani attori Emma Valenti, Alessandro Fella e Denise Tantucci, per concludere con Pilar Fogliati e Susy Laude. Immancabile la presenza dei socialite della città eterna tra cui Maria Luisa Patrizi Montoro, Vittoria Massimo Lancelotti, Marta Bucellati e Giorgio Cicconetti.

Fino alla prima metà di aprile, il marchio sarà presente con un corner dedicato nei Flagship store di Milano e Roma Tritone e negli store di Torino e Firenze. La linea donna arriverà sarà Milano fino al 15 aprile, mentre la linea uomo sarà disponibile fino al primo aprile. Segue Torino, con la sola proposta donna, fino all’8 aprile, data in cui si concluderà anche l’esperienza fiorentina di entrambe le linee. Infine Roma Tritone saluterà le proposte uomo e donna del brand il 10 aprile. All’interno degli spazi si potrà trovare l’attuale linea Denim PE24, ispirata alla contemporaneità urbana che si respira nelle grandi città, contaminata dalle sfaccettate personalità legate ai capisaldi del brand, per uno stile cosmopolita e un perfetto equilibrio tra heritage e modernità.