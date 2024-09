"I migliori piatti?. Nascono solo dal cuore"

Come trasformare ogni cucina in un ristorante stellato? É la mission dello chef David Fiordigiglio che dal 16 settembre approda tutti i lunedì su Food Network con il programma’ ’Oggi cucino con lo chef’. David risponderà, di volta in volta, alla richiesta di qualcuno che, in vista di un pranzo o una cena importante, desidera stupire gli ospiti con piatti raffinati realizzati a domicilio.

Con il suo trolley ’magico’ – che contiene tutti gli ingredienti necessari per realizzare le ricette – Fiordigiglio preparerà con l’aiuto del padrone di casa un menù di tre portate, due salate e una dolce. Piatti creativi e gustosi che, grazie al tocco finale dello chef, saranno ancora più scenografici. E, tra una chiacchiera e l’altra, Fiordigiglio darà consigli utili, svelando piccoli trucchetti per migliorare la tecnica in cucina.

Bergamasco, classe 1996, il giovane chef, coltiva, sin da bambino una grande passione per la cucina, ispirato dalle ricette di nonna Carmela. Gli studi all’Alberghiero di Brescia e poi l’incontro con Cracco che lo vuole al Forte Village, il prestigioso resort della Sardegna di cui David diventa chef executive. E successivamente arriva al 3 stelle Michelin Da Vittorio, al Contraste e al Joia Alta Cucina di Milano, alla Collina dei Ciliegi di Verona, al Garda Resort by Falkestainer e al tristellato Mudec di Enrico Bartolini. Volto di ’È Sempre Mezzogiorno’ di Antonella Clerici in Rai e giudice nel format condotto da Benedetta Rossi, ’Ricette d’Italia’, David è conosciuto anche come lo chef dei vip. Tra i suoi clienti, Fiorello, Amadeus, Paolo Bonolis, Giorgio Chiellini, Donatella Versace, Alena Seredova, Piero Chiambretti, Paola Cortellesi e Cristiano Malgioglio.

David c’è un episodio che ricorda più di altri?

"Sicuramente l’approccio con Fiorello, uno dei miei miti, è stato divertentissimo. Lo avevo conosciuto a Fort Village, era entrato in cucina, si era impossessato di cappello e grembiule e si era finto lo chef del resort. Poi mi ha chiamato a cucinare per lui, tra gli ospiti c’erano Amadeus e tante altre celebrità. Una splendida serata che porto ancora nel cuore".

Qual è il suo piatto speciale?

"Non saprei, la mia è una cucina completa. Se mi ci fa pensare le dico però il risotto al gambero rosso e limone".

Che consiglio darebbe a una padrona di casa che vuole fare bella figura con gli ospiti?

"L’ingrediente segreto di tutti i piatti di successo è il sentimento. Quando si pensa a un menu bisogna farsi guidare dalle sensazioni che la ricetta suscita. Sensazioni che si faranno sentire anche al palato e renderanno la serata speciale per chi prepara e per chi siederà a tavola".

Qualche esempio?

"Il piatto preferito o preparato abitualmente da una persona che si ama molto, una ricetta preparata con ingredienti tipici acquistati in un viaggio".

Cosa evitare invece?

"Le ricette troppo complicate, la semplicità in cucina vince sempre. Anche una semplice pasta condita con pomodorini, se preparata nel modo giusto diventa protagonista a tavola".

Altre insidie in agguato?

"L’improvvisazione. Quando si pensa a una cena tra amici è sempre meglio puntare su qualcosa che si è già preparato in passato e di cui ci sentiamo sicuri. Magari anche con qualche variazione sul tema in corso d’opera. Ma deve essere qualcosa di già sperimentato".

Loredana Del Ninno