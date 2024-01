I migliori brand del design globale animano il weekend di Courmayeur

Dal primo al 4 febbraio quarta edizione di Courmayeur Design Week-end che presenterà alcune importanti novità a partire dalla presenza di Patricia Urquiola come main keynote speaker per l’importante conferenza in programma venerdì 2 febbraio, nel teatro di Skyway sul Monte Bianco. Dopo Michele De Lucchi, Carlo Ratti e Piero Lissoni, Patricia Urquiola, una delle figure di maggior spicco del panorama internazionale di design e architettura, sarà la protagonista più prestigiosa.

La seconda novità, non riguarda solo l’edizione di Courmayeur, ma l’intero format ’Design Week-end’. È arrivato infatti un importante riconoscimento del Ministero del Turismo, che attraverso un contributo legato al Pnrr, ritiene Design Week-end un progetto innovativo per la valorizzazione e la promozione turistica. Nel Foyer del Centro Congressi, all’interno della Lounge progettata da Fabric con arredi Ditre e lampade Luceplan, la mostra “25 stories, the 25th anniversary of Alessi Museum”. Nella piazza Abbé Henry un’installazione luminosa ideata da 967Arch e realizzata con il brand di luce Telmotor mentre nella piazza Brocherel, lo Studio Giuseppe Tortato Architetti dedica un’installazione, in collaborazione con DOS, agli arredi di Kindof, brand svizzero che reinterpreta il tondino utilizzato per armare il cemento, sino a renderlo poltrona, panca, tavolo o chaise longue. Inoltre debutta il ’Courma Beach’, una vera e propria spiaggia sulla neve allestita nei campi da tennis del Courmayeur Sport Center.