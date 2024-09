I film in uscita su Sky a settembre 2024: da ‘John Wick 4’ a ‘Confidenza’, basato sull’omonimo romanzo di Starnone

Vari generi – dal dramma alla pura azione – tra gli arrivi, in prima visione tv, su Sky e Now, nel mese di settembre. Ci saranno titoli pronti a soddisfare tutti i gusti nel catalogo. A seguire le produzioni che arriveranno sulla tv satellitare e in streaming nelle prossime settimane, insieme alla relativa data di uscita.

John Wick 4

Dal 2 settembre è disponibile il quarto capitolo delle avventure di John Wick, interpretato da Keanu Reeves. Si tratta di un thriller d'azione neo-noir del 2023 diretto e coprodotto da Chad Stahelski, scritto da Shay Hatten e Michael Finch. Il protagonista si propone di vendicarsi della Gran Tavola e di coloro che lo hanno lasciato per morto. Ma prima di guadagnarsi la sua libertà, il sicario è costretto ad affrontare un nuovo nemico che ha potenti alleanze in tutto il mondo e ha, dalla sua parte, diversi e convincenti mezzi che riescono a tramutare vecchi amici in nuovi nemici. Inizialmente la saga era stata ideata come una una trilogia durante o poco dopo la realizzazione del primo film, John Wick, uscito nel 2014. Ma, dopo il suo evidente successo, i realizzatori hanno voluto puntare a continuare ad espandere l’universo in cui si svolgono le pellicole. Costato 100 milioni di dollari ne ha incassati circa 400 milioni in tutto il mondo, confermando la forza del franchise. Anche nei confronti di questo quarto capitolo, la critica è apparsa entusiasta e ha promosso a pieni voti il risultato finale.

Confidenza

Si tratta di un film drammatico-thriller uscito nel 2024, co-scritto e diretto da Daniele Luchetti, basato sull'omonimo romanzo del 2019 di Domenico Starnone. Al centro della trama troviamo un professore di liceo che si innamora di una sua ex studentessa e si lega sentimentalmente a lei, iniziando una vera e propria relazione. Ma, durante una discussione accesa, i due si ritrovano legati a vita rivelandosi un segreto indicibile e mai emerso fino ad allora. I protagonisti della pellicola sono Elio Germano e Federica Rosellini, insieme anche a Vittoria Puccini e Pilar Fogliati. Se la critica ha accolto il film con pareri medi e discordanti, al box office la pellicola è risultata un insuccesso. Con un budget pari a oltre 6 milioni di euro, ne ha incassati solamente poco più di un milione e mezzo. La pellicola è uscita nei cinema italiani il 24 aprile 2024, pochi mesi prima del suo arrivo su Sky e Now. In catalogo dall’11 settembre.

Vangelo secondo Maria

Si tratta di una produzione Sky Original con Benedetta Porcaroli e Alessandro Gassmann protagonisti di questa storia d' amore universale, antica e al contempo originalissima diretta da Paolo Zucca e tratta dall’omonimo romanzo di Barbara Alberti. Tra citazioni a Enki e Enlil, dei della mitologia mesopotamica, ci troviamo davanti ad un film che vuole osare, che appare coraggioso, parlando mediante immagini potentissime su temi sempre più attuali anche oggi, come il libero arbitrio, la conoscenza, la libertà, il patriarcato, ma soprattutto l’amore, fulcro e anima assoluta del racconto portato sul grande schermo. Maria e Giuseppe si innamorano tra loro e si scoprono pronti ad abbandonarsi al desiderio reciproco. Ma l’improvvisa apparizione dell’angelo dell’annunciazione crea turbamento nella coppia. Ed appare evidente che il piano di Dio non coincide con quello di Maria. Disponibile dal 29 settembre 2024.