HydraFacial, come funziona la pulizia del viso hi-tech

Negli ultimi tempi, in fatto di trattamenti più innovativi e completi per mantenere la pelle pulita, luminosa e giovane, si parla molto di un metodo di nuova generazione chiamato HydraFacial. Con questa espressione si fa riferimento a un dispositivo di pulizia del viso hi-tech, utilizzata negli studi e nei centri di medicina estetica, per pulire, esfoliare, purificare a fondo i pori cutanei. La pelle risulta più idratata e si mostra immediatamente più luminosa e fresca fin dalla prima seduta, beneficiando di un effetto lifting istantaneo e naturale.

Caratteristiche

Secondo alcuni rumors, si sono sottoposte a questa tecnica anche star famose come Beyoncé, Britney Spears e Kate Winslet. I trattamenti sono personalizzati in base alle caratteristiche di ogni pelle. Tendenzialmente durano mezz’ora ciascuno. Il costo di ogni seduta, in Italia, si può aggirare intorno ai 200 euro, ma è a discrezione del centro che propone questa tecnica. Per ottenere validi risultati, a seconda della situazione di partenza e delle proprie esigenze, gli esperti di solito consigliano 2-4 sedute al mese per tre mesi.

Avvertenze

HydraFacial è meno invasivo rispetto ai tradizionali trattamenti viso come peeling chimici o resurfacing laser che possono lasciare la pelle arrossata e irritata per ore o giorni dopo la seduta. A priori, comunque, prima di avviare il protocollo viene sempre organizzato un incontro preliminare per un consulto medico per comprendere le necessità del paziente e stabilire il numero di incontri necessari. Le principali controindicazioni riguardano chi soffre di allergie, le donne in gravidanza e chi ha ipersensibilità o fragilità capillare.

Il metodo

La tecnica HydraFacial deve essere eseguita operatori seri, qualificati e competenti, formati adeguatamente e in grado di lavorare in perfette condizioni di igiene e sicurezza. Si inizia con una detersione accurata della pelle, usando un apposito pennino collegato all’apparecchiatura. Quindi si esegue una prima fase di idro-dermo esfoliazione, che purifica la pelle in profondità attraverso un getto d’acqua ad hoc. Successivamente, la funzione vacuum permette di rimuovere le impurità della pelle. Il quarto step consiste nell’applicazione di sieri specifici a base di ingredienti idratanti, antinfiammatori, antiossidanti o utili a contrastare le macchie, a seconda della valutazione che ha fatto il medico, che stabilisce e regola anche l’intensità dell’emissione dell’acqua e della suzione.

Personalizzazione

Per migliorare l’efficacia del trattamento, lo specialista potrebbe introdurre ulteriori passaggi nonché prodotti e componenti funzionali. Ad esempio, in caso di cute impura o acneica, si può aggiungere un’infiltrazione intradermica di ozono. Se la cute è ispessita o presenta discromie, si possono eseguire peeling a base di acidi della frutta. In caso di gonfiori e altri segni provocati dalla ritenzione idrica, il professionista potrebbe ricorrere alla coppettazione per stimolare la microcircolazione e riattivare il sistema linfatico rallentato.