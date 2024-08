Hotel Ville sull’Arno. Magica ospitalità e profumo di storia

Nel cuore di Firenze, a pochi minuti dal centro storico e affacciato sulle sponde dell’Arno, c’è un luogo in cui l’ospitalità profuma d’eccellenza e prestigio, in un perfetto connubio di storia e modernità. É l’Hotel Ville sull’Arno, un elegante resort cinque stelle, avvolto da un’atmosfera d’altri tempi. Le sue origini risalgono al ‘400 nel pieno del Rinascimento e nell’800, da antica dimora di campagna dell’alta nobiltà fiorentina, diviene cenacolo dei Macchiaioli e luogo di accesi dibattiti intellettuali e culturali.

Oggi, dopo un’importante ristrutturazione, che nel 2014 l’ha riportato allo splendore originario, è una delle strutture più conosciute e apprezzate della città, dal fascino irresistibile, all’avanguardia per tecnologie e comfort offerti e profondamente legata alle sue radici, come testimonia la ricercatezza dei decori, degli arredi e degli ambienti in perfetto stile fiorentino.

L’Hotel comprende tre complessi distinti e differenti per atmosfera e suggestioni: La Villa, Villino SPA e il Loggiato o Casa d’artista. Ad unirle tra loro e a renderle un tutt’uno con il territorio circostante, regalando agli ospiti un’esperienza di viaggio unica in una location di prestigio, lontana dal rumore della città ma a soli dieci minuti di passeggiata dal suo centro storico, un giardino interno con piscina che si affaccia direttamente sull’Arno. Fra affreschi, quadri, sculture, tavoli da lavoro e camere dai colori chiari con arredi in materiali naturali, il Loggiato ( Casa d’Artista) è un atelier d’arte perfetto per chi è alla ricerca del completo relax e del riposo.

Il Villino SPA, invece, punta al wellbeing dell’ospite regalandogli emozioni e sensazioni esclusive in un ambiente intimo e accogliente: la sala da bagno si trasforma in centro benessere, il letto offre una vista romantica sull’Arno (garantendo una connessione con la natura) e il design delle camere si ispira al minimalismo orientale per sublimare l’armonia di corpo e mente. La Villa, infine, è stata pensata per far rivivere agli ospiti lo spirito e le atmosfere delle dimore fiorentine di fine ‘800. Protagonisti, materiali come legno e cotto e tessuti, complementi d’arredo e decori che richiamano i colori e lo stile della Firenze del tempo.

A perfetto corollario di un soggiorno a Ville sull’Arno, non potevano mancare l’ampio giardino, caratterizzato da una rigogliosa vegetazione mediterranea, la sua piscina con vista panoramica sul fiume e la Spa ’Il Segreto della Villa’, un tempio del benessere dove concedersi rituali di bellezza antichi e ritrovare il benessere psicofisico grazie a zona wellness, piscina riscaldata (30°C) con piccole cascate, biosauna (fino a 60°C), doccia emozionale, bagno turco, cabina Terra e Acqua, con vasca idromassaggio in ciliegio, e cabina raxul, un luogo intimo dove regalarsi esclusivi trattamenti con o senza terapista.

Per il piacere dell’ospite nulla è lasciato al caso. E naturalmente, per chi ama le vacanze attive, possono essere organizzate passeggiate a piedi o in biciletta lungo l’Arno, gite nel Chianti o ancora le lezioni di pittura per connettere l’ospite con la storia dei Macchiaioli che hanno vissuto qui un tempo. Chi preferisce invece i piaceri della buona tavola, nel nuovo ristorante del resort, si possono gustare i sapori della più tipica cucina toscana.