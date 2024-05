Hotel dalla storia infinita. Atmosfere intriganti nella capitale spagnola

di Riccardo Galli

È tutto bello e intrigante a Madrid e l’ Avani Alonso Martinez, a pochi passi dall’emblematica e omonima piazza, s’ incastona alla perfezione nelle sensazioni forti della capitale spagnola. L’hotel, gioiello architettonico

del 1919, incanta i visitatori con la sua affascinante facciata centenaria decorata con balconi in ferro battuto. La ristrutturazione ha armoniosamente fuso l’eleganza storica con un design fresco e contemporaneo, perfettamente in linea con lo stile della città. Ogni dettaglio degli interni è un omaggio a Madrid. Entrando, gli ospiti vengono accolti da una scultura gialla a forma di gatto, simbolo associato ai madrileni.

Le pareti della lobby presentano messaggi in slang locale e moderne luci al neon che accompagnano i visitatori durante il loro indimenticabile soggiorno. L’hotel è la sistemazione perfetta per scoprire il mix di storia, cultura, arte e gastronomia che offre la capitale spagnola. Gli ospiti possono iniziare la giornata con caffè e churros, prendere la metropolitana per visitare il Palazzo Reale, rilassarsi nel Parco del Retiro o ammirare i musei più famosi del mondo, situati a pochi minuti di distanza. Durante la sera, invece, possono assaporare tapas e sangria nelle vie limitrofe.

Caratteristiche e punti salienti Avani Alonso Martinez Madrid offre 111 camere che integrano moderne tecnologie ad un ineguagliabile comfort. L’arredamento riflette la vera essenza della capitale spagnola con tratti distintivi che onorano il patrimonio madrileno: il tipico motivo pied-de-poule della biancheria da letto rimanda a quello indossato dai tradizionali chulapos di Madrid; le testiere raffigurano disegni di gatti, mentre i dipinti in stile vintage ritraggono feste locali, come San Isidro. Infine, il pattern dei paralumi riproduce antiche mappe del centro città e consente di immergersi nella ricca complessità della storia e della cultura di Madrid.