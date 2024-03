Jos Verstappen (padre di Max) al veleno su Christian Horner. “Sta facendo la vittima, ma i problemi li causa lui”

Roma, 6 marzo 2024 – Se l’inaspettata apparizione di Geri Halliwell a fianco del marito Christian Horner ha in parte soffocato i pettegolezzi sullo stato del loro matrimonio, non vuol dire che le tensioni in casa Red Bull siano terminate. A mettersi di mezzo questa volta è Jos Verstappen, padre del pilota Max. “Ci sarà tensione fin quando Horner resterà al suo posto – ha dichiarato Verstappen Sr. in un’intervista ripresa dal Daily Mail – C’è il rischio che il team venga distrutto”. E poi ha rincarato la dose: “Non si può andare avanti così, la situazione esploderà. Sta facendo la vittima mentre è lui quello che sta causando i problemi”.

Non che i rapporti tra Jos Verstappen e Chris Horner siano mai stati idilliaci. Venerdì, alla vigilia del Gran Premio del Bahrain, due uomini del team Red Bull sono stati filmati mentre discutevano molto animatamente, e c’è chi ha ipotizzato si trattasse di uno ‘scambio di vedute’ tra le due ben note anime del team, quella appunto guidata da Horner e quella di Verstappen. Inoltre, lunedì sera, quest’ultimo non avrebbe invitato il team manager alla sua festa di compleanno.

Ma oltre alla rivalità sportiva e alle diverse vedute su come guidare il team Red Bull, ci sarebbero anche rivalità ‘personali’. O almeno, questo è quanto raccontano i tabloid britannici, secondo i quali Verstappen padre sarebbe amico della donna che ha denunciato i presunti comportamenti inappropriati tenuti da Horner nei suoi confronti. La ragazza lavorerebbe per la scuderia Red Bull nella sede di Milton Keynes, in Inghilterra. E i tabloid non escludono che tra lei e Jos ci sia stata una tresca, vociferata anche all’interno del team.

Le accuse su di Horner sono piovute a inizio febbraio, quando la GmbH – la società a capo della Red Bull Racing – ha annunciato un’indagine interna per far luce sui presunti comportamenti inappropriati nei confronti di una dipendente. Il 28 febbraio, l’azienda ha annunciato che le accuse a suo carico sono decadute, ma il giorno successivo una serie di presunti screenshot di messaggi tra Horner e la donna sono stati inviati a varie figure di spicco della Formula 1. La vicenda avrebbe causato un grande stress a Geri Halliwell, e c’è chi vede la sua presenza a fianco del marito in Bahrain come una semplice ‘mossa per salvare le apparenze’.

Se vuoi iscriverti al canale WhatsApp di Qn clicca qui