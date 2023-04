Harry Potter è diventato papà "Io ed Erin mai così felici"

L’attore britannico Daniel Radcliffe, 33 anni, e la sua compagna, Erin Darke, 38 anni, sono diventati genitori per la prima volta. La nascita del bambino è stata confermata dall’addetto stampa dell’attore di Harry Potter dopo che il Daily Mail ha pubblicato delle foto che li ritraggono mentre spingono una carrozzina a New York. "Siamo molto felici di essere diventati genitori", hanno commentato. Gli attori stanno insieme da un decennio, dopo essersi incontrati sul set del film Kill Your Darlings nel 2013.

La paternità della star di Harry Potter arriva a poche settimane dall’annuncio della serie tv dedicata alle avventure del mago e degli altri personaggi della scuola di Hogwarts.