Harry e Meghan, reazioni contrastanti per il loro impegno dopo gli incendi a Los Angeles

Nuova bufera su Harry e Meghan. Il duca e la duchessa di Sussex, che vivono oltreoceano da cinque anni, si sono mobilitati dopo che la zona di Los Angeles, di recente, è stata devastata da violenti incendi: sono stati distrutti circa 17mila ettari di terra e sono morte più di 20 persone. La discussa coppia è stata fotografata mentre consolava le vittime della tragedia, tra le rovine, suscitando polemiche ed emozioni contrastanti.

Le critiche

Per esempio, l'attrice Justine Bateman, nota per i suoi ruoli in telefilm come ‘Family Ties’ e ‘Arrested Development’, ha duramente criticato i Sussex dopo averli visti al Pasadena Convention Center, trasformato in centro di evacuazione per chi ha perso tutto. Le immagini che li ritraggono intenti a servire pasti agli sfollati degli incendi di Los Angeles, in collaborazione con l’organizzazione World Central Kitchen, per distribuire pasti caldi a chi ne avesse bisogno, hanno fatto il giro del mondo. Le immagini di Meghan, ripresa mentre indossava una mascherina protettiva e un cappellino da baseball mentre distribuiva pacchi alimentari e confortava le vittime, sono state trasmesse da Fox News. In un post condiviso su X, Bateman ha scritto: “Meghan Markle e Harry non sono migliori dei cacciatori di ambulanze. Hanno colto una ripugnante opportunità fotografica. Sono diventati politici? Non vivono qui. Sono solo turisti. Turisti del disastro”.

Le difese

Il sindaco di Pasadena, Victor Gordo, ha invece difeso la visita della coppia, definendola un gesto disinteressato e sincero. Secondo Gordo, Harry e Meghan hanno visitato la comunità locale mantenendo un profilo basso e hanno ringraziato pubblicamente i soccorritori, oltre a darsi da fare concretamente. “Abbiamo visitato il posto di comando al Rose Bowl, e la loro presenza ha davvero sollevato gli animi dei primi operatori sopraggiunti sul posto”, ha dichiarato il sindaco, aggiungendo che i Sussex sono “persone fantastiche” con “grandi personalità”. Harry e Meghan vivono a Montecito, nella contea di Santa Barbara, e non sono stati coinvolti direttamente negli incendi. I due, dunque, hanno aperto la loro casa ad amici costretti a evacuare. Inoltre, tramite la loro Archewell Foundation, hanno effettuato donazioni a organizzazioni benefiche per sostenere gli interventi di soccorso.

L’empatia di Harry

Al ‘Pasadena Star-News’ il sindaco Gordo ha raccontato un episodio in particolare su Harry. Stando a quanto riferito dal politico, tra le rovine degli incendi il principe si è avvicinato a un uomo anziano costretto a letto, chiedendogli se desiderasse qualcosa dai carrelli del cibo predisposto per chi era rimasto senza casa ed era costretto a stare in mezzo alla strada. L’uomo, con un sorriso, ha espresso il desiderio di una ciambella. Sebbene queste non fossero disponibili, Harry si è offerto di trovarne una. Dopo una decina di minuti, è tornato con la ciambella tanto desiderata. Il signore, ignaro dell’identità del suo benefattore, ha commentato ironicamente: “Credo di aver bisogno di carboidrati e zuccheri”. Gordo ha aggiunto che l’uomo non aveva riconosciuto il figlio del re Carlo III e della principessa Diana, ma ha apprezzato il suo carisma. Colpito dall’attenzione di Harry, avrebbe persino detto: “Se mai ti candidassi, voterei per te”.

La serie tv di Meghan su Netflix

Le polemiche si inseriscono in un periodo complicato per i Sussex, che hanno visto la loro popolarità diminuire anche negli Stati Uniti, complice una serie di passi falsi e scelte controverse. Dopo quanto accaduto di recente a Los Angeles, Meghan Markle ha annunciato il rinvio del lancio del suo cooking show su Netflix, With love, Meghan. Il programma, che doveva debuttare il 15 gennaio, sarà disponibile dal 4 marzo. “Sono grata a Netflix per avermi supportata nel ritardare il lancio, così da poterci concentrare sulle necessità di chi è stato colpito dagli incendi in California”, ha spiegato la duchessa. L’annuncio arriva dopo la diffusione del primo trailer del programma, condiviso sul suo nuovo profilo Instagram personale. Molti spettatori hanno definito i contenuti del teaser come “banali” e rivolti a un pubblico “ricco e annoiato”.