Grand Seiko. La vera natura del tempo

di Marco Principini

Nel 2005 Grand Seiko ha presentato quella che sarebbe diventata un’icona del marchio, lo ’Snowflake’, prodotto dallo Shinshu Watch Studio, nel cuore delle Alpi giapponesi. Ispirato alle cime dell’Hotaka e realizzato all’ombra di questi monti, il segnatempo in titanio è alimentato da un calibro Spring Drive 9R e mostra uno splendido quadrante il cui motivo e colore ricordano la consistenza stessa della neve, tanto da guadagnarsi il nickname ’Snowflake’.

A distanza di due decenni, il Grand Seiko SBGA211 con cassa del diametro di 41 mm rimane un orologio molto amato, uno dei best-seller del marchio e probabilmente la più nota espressione della filosofia Grand Seiko: The Nature of Time. Oggi, lo Shinshu Watch Studio amplia la linea Snowflake con due modelli, rispettivamente con casse del diametro di 37 mm e 28,9 mm.

Il modello SBGX355 con cassa da 37 mm di diametro è realizzato con la stessa lega leggera del modello Spring Drive originale: l’esclusivo titanio ad alta intensità. Insieme alla leggerezza del segnatempo, le sue proporzioni ridotte lo rendono un modello di medie dimensioni perfetto per tutti i polsi. Impermeabile fino a 10 bar e dotato di un bracciale in titanio con triplice fibbia pieghevole e rilascio a pulsante, il Grand Seiko SBGX355 è l’orologio ideale per l’uso quotidiano.

Con una cassa del diametro di 28,9 mm, il Grand Seiko STGF385 è un orologio femminile e raffinato. Condivide con il modello precedentemente lanciato, l’STGF359, la maggior parte delle caratteristiche e propone una lunetta con 44 diamanti che enfatizza l’eleganza di questo segnatempo. A differenza dei modelli Snowflake originali e del precedente con cassa da 37 mm di diametro, il Grand Seiko STGF385 è realizzato in acciaio inossidabile ed è dotato di un bracciale a 3 maglie abbinato.

I quadranti dei Grand Seiko SBGX355 e STGF385 sfoggiano l’apprezzato motivo a fiocco di neve, sul quale spiccano le lancette e gli indici sfaccettati perfettamente lucidati e le lancette dei secondi azzurrate, insieme alla finestrella della data. Entrambi i segnatempo sono alimentati da calibri al quarzo e offrono un’estrema precisione di ±10 secondi all’anno. Gli orologi Grand Seiko SBGX355 e STGF385 Snowflake fanno parte della collezione Heritage e sono disponibili presso le boutique Grand Seiko e rivenditori autorizzati di tutto il mondo.

Sin dalla sua fondazione nel 1960, la manifattura Grand Seiko, celebra la spiritualità giapponese del tempo attraverso la realizzazione di straordinari orologi. Dietro al design distintivo ispirato dalla bellezza dell’ambiente naturale giapponese, si rivelano eccellenti movimenti di alta precisione, assemblati e rifiniti a mano dai maestri dell’arte orologiera, i Takumi. Rimanendo fedele alla sua filosofia, Grand Seiko esprime nelle sue creazioni il legame con la natura e l’inesorabilità del tempo espressa anche attraverso il nuovo claim ’Alive in time’. Non limitarsi a raccontare il tempo, ma viverlo.