Gli scatti di Saretta rivelano l’Asia. Anteprima a Roma

Massimo Saretta, fotografo apprezzato per il suo talento nel catturare l’essenza e l’anima dei luoghi più remoti, presenta la sua ultima creatura: Asia. 250 pagine di immagini uniche, introdotte dalla prefazione del noto critico d’arte Vittorio Sgarbi, che mirano a trasportare l’osservatore in un autentico viaggio visivo attraverso storia, cultura e credenze di alcuni dei territori più affascinanti del pianeta stimolando l’animo, la conoscenza e la sensibilità di ciascuno.

Il volume, patrocinato dal Ministero della Cultura, racchiude anche mostre ed eventi collaterali, performance di danza classica, concerti di musica asiatica e conferenze a tema in collaborazione con alcune delle più prestigiose università italiane, con lo scopo di promuovere la conoscenza delle culture, civiltà e territori asiatici.

In Asia l’artista propone la propria visione maturata in numerosi viaggi, in questi luoghi incredibili, effettuati negli ultimi vent’anni. Otto le nazioni visitate da Saretta, tra cui India, Cambogia, Cina, Vietnam, Bangladesh, Nepal, Giappone, Thailandia. Spesso i suoi percorsi fotografici sono stati volutamente fuori dai circuiti turistici, proprio perché Massimo Saretta predilige catturare immagini di luoghi “incontaminati”.

Gli scatti sono ricchi di cromatismi e forti contrasti, che accendono una scintilla di consapevolezza del “diverso” negli occhi, nel pensiero e nel cuore di chi guarda. Massimo Saretta, nato a Padova, vanta oltre trent’anni di professione nell’immortalare senza pregiudizi, luoghi, persone, momenti di vita, usi, costumi e spiritualità durante i suoi numerosi viaggi.

Dal 3 ottobre al 07 gennaio 2025, a Roma, a pochi passi da Piazza di Spagna, presso il Leica Store in via dei Due Macelli 57, saranno esposte per la prima volta alcune delle immagini più belle e significative di Asia.