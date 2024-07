Gli oli amici della pelle. Idratano, nutrono e proteggono dal sole

La linea Oil mega di Soha Sardinia si arricchisce dell’Olio Rigenerante Viso SPF 20, ideale per la stagione estiva, ma non solo. Si tratta di un prodotto naturale al 93,4% per cento, ideale per concludere al meglio la beauty routine. Contiene 13 oli vegetali, essenziali per mantenere la pelle del viso idratata e nutrita, oltre che riparata dai raggi UV grazie ai filtri UVA e UVB ad ampio spettro, in grado di garantire una protezione quotidiana ottimale in qualsiasi stagione.

I due filtri utilizzati da Soha Sardinia all’interno della formula del nuovo Olio Rigenerante Viso

SPF 20, Parsol Sheld e Uvinol E Plus, sono organici all’avanguardia, sicuri e rispettosi

dell’ambiente.

A questi, per rafforzare le difese della pelle, è stato aggiunto un complesso sinergico antiossidante, grazie ad alcuni attivi naturali come l’Olio di Karanja, il Pongamol e

l’Acido Ferulico dall’effetto antiossidante.

Sempre della stessa linea troviamo Oil mega adatto a tutti i tipi di pelle, dalla texture ricca.

Un prodotto per il viso formulato con 13 preziosi oli vegetali e essenziali per rigenerare e mantenere idratata la pelle. I sei oli vegetali -

fico d’India, viperina, oliva, olivello spinoso, borragine e enotera sono stati selezionati con cura per nutrire la pelle con Omega 3, 6, 7 e 9,

acidi grassi che si riducono con l’età ma fondamentali per mantenere la pelle sana e dall’aspetto più giovane.