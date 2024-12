Giuliano Sangiorgi e Ilaria Macchia di nuovo genitori: “Sarà maschio”

Giuliano Sangiorgi e Ilaria Macchia di nuovo genitori. Sei anni dopo la nascita di Stella, la loro primogenita, il cantautore e frontman dei Negramaro e la scrittrice e sceneggiatrice annunciano l’arrivo del secondogenito. “Sarà un maschio e nascerà ad aprile” hanno dichiarato a Vanity Fair.

“Non volevamo dirlo prima perché c'erano i progetti dei Negramaro e quelli di Ilaria come sceneggiatrice e non ci piace mischiare i piani. È una cosa così bella e personale che doveva andare su un altro binario” ha raccontato Giuliano Sangiorgi.

“Volevamo anche dare un fratello a Stella. Essere figlia unica mi ha reso una persona un po’ solitaria, taciturna, non mi sarebbe dispiaciuto avere un po’ di casino in casa” gli ha fatto eco la compagna Ilaria Macchia.

Una curiosità: la canzone che la coppia ascolta maggiormente in questo periodo di attesa non è dei Negramaro, bensì ‘Across the universe’ dei Beatles. Se è vero che il buongiorno si vede dal mattino, l’inizio di questa nuova vita sembra nel segno dell’arte, dell’emozione e della poesia. E chissà che questo bimbo possa essere un predestinato. Oppure no.

Come si chiamerà? “Sicuramente il nome avrà un legame con la mia famiglia, così come Stella è il nome della bisnonna di Ilaria. Non si chiamerà però come mio padre (che è scomparso nel 2013, ndr). Anche se sono del Sud e sarebbe normale dargli il nome di papà, di Gianfranco Sangiorgi ce ne sarà sempre solo uno” ha aggiunto il cantautore a Vanity Fair.