Giulia Salemi incinta: l’annuncio ufficiale con Pierpaolo Pretelli

Tanto tuonò che piovve. Dopo voci, pettegolezzi, voci di crisi, di separazione, di riappacificazione, di presunta gravidanza, ora ecco l'annuncio ufficiale: Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli diventeranno genitori.

"Sta per iniziare un nuovo emozionante capitolo della nostra vita. Desiderato, cercato, frutto di un amore maturo e responsabile. Sono impaurita? Sì.. ma farò del mio meglio come mamma per crescerti nel migliore dei modi e certa di avere accanto un super Papà che grazie al suo amore mi fa sentire protetta e al sicuro. Siamo grati alla vita per aver ricevuto un dono così grande. Adesso siamo pronti a vivere per te.. Mamma e Papà" ha scritto lei su Instagram.

Una gravidanza cercata e non soltanto quella. Quella composta da Giulia Salemi e da Pierpaolo Pretelli è una coppia che ha fatto della tenacia e della determinazione due delle proprie caratteristiche distintive. Era il 2 marzo 2021 quando la loro relazione è iniziata sotto l'attento occhio delle telecamere del Grande Fratello, reality show al quale stavano partecipando entrambi in qualità di concorrenti. Ecco spiegato, peraltro, il motivo per il quale sono così legati ad Alfonso Signorini, che è stato un po' il loro Cupido.

Ad essere maggiormente determinato in quell’occasione era sembrato sin da subito Pierpaolo Pretelli, mentre Giulia Salemi si era mostrata un po’ titubante. Ed erano anche stati in molti, fra il pubblico, a pronosticare la fine della loro relazione subito dopo l’uscita dal reality show. Invece, naturalmente sempre sotto i riflettori dei social network, la loro storia d’amore è proseguita. Affrontando anche gli alti e bassi con i quali qualsiasi coppia deve inevitabilmente fare i conti durante il percorso di vita insieme.

La coppia ha resistito, il loro amore è uscito ancora più forte da ogni tempesta. E adesso Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli non vedono l’ora che la famiglia si allarghi.