Perché ‘Giulia’ di Cara è una vera hit

Cara, nome d'arte di Anna Cacopardo, è un talento. E a dimostrarlo non c'è la hit 'Le feste di Pablo' in featuring con Fedez. Sarebbe troppo facile. Sono invece 'Verso casa' e il singolo appena uscito 'Giulia' i due brani che fanno in modo che Cara sia un talento da "tenere d'occhio".

Un talento che va oltre gli effetti vocali - abusatissimi nella musica della Gen Z, ma fortunatamente usati non da tutti gli artisti più giovani - e che sta crescendo. Se 'Verso casa' è un brano più intimista e "autunnale", 'Giulia' si candida a diventare una vera hit estiva. Non di quelle da tormentone mainstream, sia chiaro. Anche perché il brano non è un tormentone.

Ma, al contrario, è una canzone che mescola diversi stili e che con una punta di ironia fa anche sorridere. Il che, soprattutto d'estate, non guasta per nulla. Anzi.

"Giulia' è una storia che assomiglia a una partita - racconta Cara -. Un’esperienza che riflette la vita stessa: una serie di momenti, di partite giocate, di vittorie e sconfitte, di mani strette e rivincite. È un promemoria che, anche se le storie non durano per sempre, la loro bellezza risiede proprio nella loro impermanenza. E come un bel viaggio o un chiaro di luna, sono destinate a restare con noi".