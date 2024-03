Girando in bicicletta nei frutteti in fiore della mela Pink Lady

Aprile dolce fiorire. La primavera è alle porte e Pink Lady® apre il frutteto dell’Azienda Agricola del produttore Giuliano Donati a Faenza (Ra), dove i profumi dei fiori di melo inebriano l’aria, per godersi la pedalata con la bicicletta elettrica in questo scrigno di biodiversità. L’itinerario, in programma per sabato 13 aprile, è un percorso guidato ad anello, con sosta finale per un picnic dal produttore che accoglierà gli ospiti insieme all’apicoltore Marco Gaudenzi dell’azienda ’La Castellina’, per scoprire non solo il lavoro svolto per proteggere i meli e gli impegni dei produttori Pink Lady® ma anche le buone pratiche messe in atto con il programma Bee Pink®.

Infatti, le api sono alleate indispensabili dei frutteti affinchè dai magnifici boccioli bianco-rosati si possano in autunno raccogliere le mele Pink Lady®. La vita di un fiore di melo varia dai 2 ai 10 giorni e il periodo dell’impollinazione è quindi molto breve. Grazie a partnership con gli apicoltori locali, al momento della fioritura vengono posizionate delle arnie nei frutteti Pink Lady®, garantendo così una impollinazione ottimale e la trasformazione dei fiori in frutti.

Con l’iniziativa ’Bee-bike Tour’, Pink Lady® rimarca il valore della sua filiera: italiana, tracciata, certificata, sostenibile e raccontata anche attraverso le testimonianze di chi ogni giorno protegge la biodiversità e rispetta l’ambiente. Una filiera virtuosa che produce valore su tutto il territorio nazionale e un’autentica risorsa per il territorio dell’Emilia-Romagna, particolarmente vocato – così come l’Alto Adige – grazie alla presenza nel comprensorio di 260 frutticoltori per 650 ettari.

Il programma del ’Pink Lady® Bee-bike Tour’ prevede un momento di incontro all’Azienda Agricola Giuliano Donati. Alle 10 il raduno del tour e il rientro in frutteto alle 12 con picnic a seguire. Info e prenotazioni: https://www.bicievacanze.it/news-ed-eventi/pink-lady-bee-bike-tour-13-aprile-2024-faenza-tour-in-e-bike-guidato-gratuito/