Il 13 novembre è la Giornata Mondiale della Gentilezza, le frasi per celebrarla

La Giornata Mondiale della Gentilezza, celebrata ogni anno il 13 novembre, è una ricorrenza globale dedicata a promuovere la gentilezza verso sé stessi, nei confronti degli altri e rispetto al pianeta e all’ambiente.

Origini

L’idea della Giornata Mondiale della Gentilezza nacque nel 1997. In quell’anno il Giappone ospitò una conferenza di portata internazionale, riunendo organizzazioni focalizzate sulla gentilezza provenienti da diversi paesi. Nel novembre del 2000, il movimento che nacque da quell’incontro si era ormai diffuso a livello mondiale, con l'obiettivo di ricordare alle persone il potere della gentilezza, che può innescare importanti trasformazioni. Ancora oggi lo scopo principale di questa giornata è ispirare atti di gentilezza, dimostrando che anche i gesti più semplici possono avere un effetto a catena, generando ulteriore gentilezza negli altri e contribuendo a creare un mondo più empatico e compassionevole. L’evento è diventato una vera e propria campagna sociale e culturale che promuove l’unità, la comprensione e la benevolenza tra nazioni, comunità e persone di origini diverse. Tra i Paesi partecipanti ci sono gli Stati Uniti, il Canada, il Giappone, l’Italia, l’Australia e gli Emirati Arabi Uniti.

Celebrare la gentilezza con piccoli gesti

L'obiettivo della Giornata mondiale della gentilezza è unire le persone accomunate dallo spirito di questa virtù e incoraggiarle a fare la differenza positiva. Celebrarla non richiede imprese eroiche o atti grandiosi; spesso sono i piccoli gesti a lasciare il segno più profondo. Alcune idee? Sorridere a chiunque si incontri per strada. Lasciare messaggi positivi su bigliettini e post-it o mandarli via chat. Telefonare a un parente o a un amico con cui non ci si parla da tempo. Aiutare nelle faccende domestiche e raccogliere rifiuti abbandonati. Offrire un caffè a qualcuno o pagare un pasto a chi ne ha bisogno. Fare un complimento sincero o un incoraggiamento. Portare dei biscotti fatti in casa a capi e colleghi. Dipingere un sasso con un messaggio gentile e lasciarlo in un luogo pubblico.

Frasi ispirazionali sulla gentilezza

Per motivare sé stessi e gli altri e ricordare l'importanza della gentilezza, ecco alcune citazioni che possono servire come fonte di ispirazione: “Il mondo è pieno di persone gentili. Se non ne trovi una, sii tu quella persona” (Anonimo) “Un solo atto di gentilezza getta radici in tutte le direzioni, e le radici fanno crescere nuovi alberi” (Amelia Earhart) “La gentilezza nelle parole crea fiducia. La gentilezza nel pensiero crea profondità. La gentilezza nel dare crea amore” (Lao Tzu) “La gentilezza è il linguaggio che il sordo può sentire e il cieco può vedere” (Mark Twain) “Gli ideali che hanno illuminato il mio cammino, e che di volta in volta mi hanno dato nuovo coraggio per affrontare la vita con allegria, sono stati gentilezza, bellezza e verità” (Albert Einstein) “Quale saggezza puoi trovare che sia più grande della gentilezza?” (Jean Jacques Rosseau) “Quando le parole sono sincere ma anche gentili, hanno il potere di cambiare il mondo” (Buddha) “Solo le persone gentili sono veramente forti” (James Dean) “La gentilezza è come la neve, addolcisce tutto ciò che copre” (Kahlil Gibran) “Quando la misura e la gentilezza si aggiungono alla forza, quest’ultima diventa irresistibile”

Gandhi)

I divi più gentili di tutti

Diversi personaggi famosi sono noti sia per i loro comportamenti gentili e generosi, che per i gesti verso i fan sia per le azioni di beneficenza e il sostegno a importanti cause sociali. Uno dei più apprezzati per l’indole garbata e rispettosa è Keanu Reeves. Oltre ad aver fatto numerose donazioni a enti di beneficenza, il protagonista di ‘Matrix’ e de ‘Il profumo del mosto selvatico’ è famoso per trattare colleghi e altri operatori sul set con grande educazione. La stessa che dimostra ai fan quando lo fermano per foto e autografi. Tom Hanks è conosciuto come uno degli uomini più gentili di Hollywood: anche lui è alla mano con gli ammiratori e le ammiratrici ed è disponibile con chi lavora insieme a lui al cinema e agli eventi mondani. Ellen DeGeneres è conosciuta per il suo sostegno a chi ha bisogno. La conduttrice ha donato milioni in beneficenza e offerto aiuti a molte persone durante il suo show televisivo. Da sempre è una sostenitrice della gentilezza e del rispetto reciproco, valori che promuove anche pubblicamente, così come la collega Oprah Winfrey. Anche l’attrice Emma Watson è celebre per il suo attivismo e per l’impegno nelle campagne umanitarie a cui ha aderito.