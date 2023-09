Gianni Morandi lascia i social e fa preoccupare i fan

Gianni Morandi stupisce ancora. Il cantante di Monghidoro, 78 anni, è da diverso tempo uno dei personaggi del mondo dello spettacolo più attivi sui social network tanto che le sue risposte ai messaggi degli utenti sono diventate veri cult.

Gianni Morandi annuncia una pausa dai social network

Peraltro è proprio anche uno dei pochi cantanti di fama nazionale a rispondere molto spesso ai commenti. Risposte mai polemiche o piccate, anzi. Sempre accoglienti e cordiali. Soprattutto per questo motivo i profili social di Gianni Morandi sono diventati nel giro di poco tempo molto seguiti. E anche quando il cantante ha avuto il brutto infortunio alla mano in molti gli sono stati vicini proprio tramite i social network.

E che dire delle ormai celeberrime "foto di Anna"? La didascalia in cui si attribuisce il merito delle foto alla moglie di Gianni Morandi, Anna Dan appunto, è diventata un cult essa stessa. Un intero mondo parallelo sui social network. Un mondo che per un po’ andrà in pausa.

Ora, infatti, Gianni Morandi spiazza tutti e lo fa con un video proprio sui suoi profili social: "Ciao, per un po' vorrei prendermi una pausa sui social. Quindi non mi vedrete su Instagram, su Facebook, su Tik Tok. Chissà, magari ci fa bene". Il cantante affida a un video ambientato nelle sua amate campagne il messaggio, sempre con il sorriso, per i suoi follower. Nessuna altra spiegazione per il momento. Video al quale hanno messo “Mi piace” anche amici come Lorenzo Jovanotti.

Subito dopo la pubblicazione del video sono arrivati i primi commenti preoccupati: “Gianni, sicuro che va tutto bene?”, “Rispettiamo la tua decisione, ma spiegaci cosa è successo”, “Stai bene? E’ successo qualcosa?”, "Ci mancherai, ormai facevi parte delle nostre giornate”, ma anche “Bravo, godiamoci la vita vera finalmente”. Le reazioni sono state le più disparate. Reazioni alle quali, questa volta, il cantante non ha risposto. Chissà se lo farà nelle prossime ore.