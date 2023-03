Gianni Morandi canta la sigla di Mare Fuori

Anche Gianni Morandi è un fan di ‘Mare Fuori’. La serie Rai dei record ha conquistato tutti, anche il Gianni Nazionale che in giardino canta la sigla della fiction, ovvero ‘’O Mar for’. Anche lui, evidentemente, aspetta la quarta stagione.

La serie, prodotta da Rai Fiction e Picomedia, racconta le vicende dei detenuti dell’immaginario istituto penitenziario minorile di Napoli, ispirato al carcere di Nisida, dove le storie dei ragazzi - molti affiliati ai clan della camorra - si intrecciano a quelle del personale penitenziario. Su Raidue si è da poco conclusa la terza stagione e i fan sono già in trepidazione per le nuove puntate che con tutta probabilità andranno in onda nella prossima stagione televisiva (a febbraio probabilmente) visto che il set per le riprese aprirà a maggio.

Il popolare cantante di Monghidoro è molto attivo sui social e ogni giorno, grazie ad Anna – la moglie – condivide spezzoni di quotidianità con i fan (solo su Instagram è seguito da quasi due milioni di follower, mentre su TikTok ha circa 300mila seguaci). E nelle ultime ore lo si vede passeggiare in mezzo al prato con in mano lo smartphone, che riproduce la canzone, e lui che ci canta sopra. Nella didascalia, che accompagna il video postato sui social, Morandi ha taggato Matteo Paolillo e Stefano Lentini. Il brano è infatti, prodotto dal musicista Lentini, che ha scritto la quasi totalità delle canzoni che fanno da colonna sonora alla serie, insieme al produttore Lolloflow. A interpretare il brano, invece, sono due attori della serie: la voce principale è quella di Matteo Paolillo, in arte Icaro, (nella fortunata serie Rai è Edoardo, membro di spicco del clan dei Ricci e grande amico di Ciro, suo compagno di cella). Al suo fianco c’è Raiz, voce storica degli Almamegretta, che all’interno della fiction veste i panni di Don Salvatore Ricci, uno dei boss più potenti della città.

Il video di Morandi è diventato subito virale e il cantante di ‘Fatti mandare dalla mamma’ è stato inondato di tanti cuori. Il successo della canzone è dato anche dai numeri crudi, visto che su Spotify il brano ha raggiunto i 27 milioni di stream a cui si aggiungono i 30 milioni del video su Youtube.