Free Comic Book Day: dieci giorni di fumetti gratis in tutta Italia

Comincia domani, venerdì 1 dicembre, e continuerà fino a domenica 10 dicembre l'ottava edizione del Free Comic Book Day Italia. L'appuntamento, che vede l'adesione di 310 fumetterie in tutta Italia, prevede la possibilità per gli appassionati di ricevere fino ad esaurimento scorte albi speciali inediti a distribuzione gratuita scelti dalle principali case editrici di fumetto italiane.

Una manifestazione che ha l'obiettivo di avvicinare quanti più lettori possibili al mondo dei fumetti e di far capire che anche le opere meno mainstream hanno un grande valore e devono quindi essere conosciute a fondo.

Le proposte del Free Comic Book Day Italia 2023 sono Knight Terrors, Marvel’s Voices 2023, A Vicious Circle, Make The Exorcist Fall In Love e Dal Mondo di Topolino: Zio Paperone e la Lampada Bisestile / Topolino fuori dai radar (Panini Comics); X6 – Crucisix, Marriagetoxin, Kaiju Girl Caramelise, Sin City, #Justkilling (Star Comics); GEA (Sergio Bonelli Editore); Damn Them All e Se la mia idol preferita arrivasse al Budokan, morirei (saldaPress).

"L'iniziativa del Free Comic Book Day si rinnova anche quest'anno e ci fa sempre piacere poter proporre ai lettori un piccolo assaggio dei fumetti saldaPress in uscita nei prossimi mesi. Quest'anno con il comics Damn Them All e il manga Se la mia Idol preferita arrivasse al Budokan, morirei – entrambi inizi di serie – i temi trattati sono molto diversi e, proprio per questo, credo molto rappresentativi dell'allargamento della proposta editoriale intrapresa dalla casa editrice negli ultimi anni" spiega Andrea G. Ciccarelli, direttore editoriale di saldaPress.

"Anche quest'anno siamo felicissimi di partecipare al Free Comic Book Day Italia, un'iniziativa che mette al centro le fumetterie e riafferma il loro ruolo di luoghi d'incontro e di scoperta per appassionati di ogni tipo. Proprio per questo, le anteprime Star Comics saranno rivolte a un vasto pubblico: presenteremo X6 - Crucisix, manga per lettori maturi in cerca di emozioni "forti"; Marriagetoxin, con il suo connubio di romanticismo e azione mozzafiato; e poi il dolcissimo Kaiju Girl Caramelise. Anche gli appassionati di fumetto occidentale avranno pane per i loro denti: #JustKilling è l'ultimo progetto di Giacomo “Keison” Bevilacqua, in collaborazione con altri talentuosi autori; dulcis in fundo, sarà parte dell'iniziativa anche la prossima opera targata Star Comics del maestro Frank Miller: il capolavoro noir Sin City" fa eco Claudia Bovini, direttore editoriale di Star Comics.

L’elenco dei negozi di fumetti che aderiscono al Free Comic Book Day 2023