Frasi sugli abbracci: le citazioni più belle

Gli abbracci hanno effetti straordinari sul corpo e sulla mente: riducono lo stress, rafforzano il sistema immunitario e aumentano il rilascio di ossitocina, il celebre “ormone dell’amore” (e del parto!). Nella frenesia quotidiana, un abbraccio può diventare un'isola di conforto, un modo per esprimere vicinanza senza bisogno di parole.

Abbracciare è un gesto primordiale, il primo che riceviamo alla nascita e nei momenti di profondo sconforto. L’abitudine all’abbraccio aiuta a crescere e contribuisce all’autostima: si tratta di un gesto capace di esprimere empatia e sostegno.

In occasione della Giornata internazionale dell'abbraccio, 21 gennaio 2025, ecco alcune fra le più belle citazioni sugli abbracci, tratte dai libri, i film e le canzoni che abbiamo amato.

"Un abbraccio vuol dire “Tu non sei una minaccia. Non ho paura di starti così vicino. Posso rilassarmi, sentirmi a casa. Sono protetto, e qualcuno mi comprende”. La tradizione dice che quando abbracciamo qualcuno in modo sincero, guadagniamo un giorno di vita” Paulo Coelho

"Quell’abbraccio unico. Che vuol dire tutto. Quello sguardo complice. Che non trova mai le parole” Ron

“Migliaia e migliaia di anni non basterebbero per dire il minuscolo secondo d’eternità in cui tu m’hai abbracciato, in cui io t’ho abbracciata” Jacques Prévert

"Nessuno è troppo grande per un abbraccio. Tutti vogliono un abbraccio. Tutti hanno bisogno di un abbraccio" Leo Buscaglia

“Le giornate dovrebbero iniziare con un abbraccio, un bacio, una carezza e un caffè. Perché la colazione deve essere abbondante” Charles M. Schulz

“C’è un posto nel mondo dove il cuore batte forte, quanta emozione provi, dove il tempo si ferma e non hai più l’età; quel posto è tra le tue braccia in cui non invecchia il cuore, mentre la mente non smette mai di sognare…” “Tra le tue braccia” di Alda Merini

“Il mondo non è comprensibile, ma è abbracciabile” Martin Buber

“Ho imparato che ogni giorno dovresti spingerti a toccare qualcuno. La gente ama una carezza affettuosa, o anche solo una pacca amichevole sulla schiena” Maya Angelou

"… Cercare qui dentro ad un setaccio ciò che è perso o almeno poi tutto quello che sta in un abbraccio fra di noi" Claudio Baglioni

“Io non do abbracci. Io sono gli abbracci” Salvador Dalì

“Si potesse anche volare. Se in un abbraccio si potesse scomparire. E se anche i baci si potessero mangiare” Modà

“Quel giorno... ho scoperto che le nostre metà non combaciano perfettamente e solo un abbraccio può farci combaciare. Senza la tua presenza il mondo si è svuotato. Mi manca tutto di te: la risata, lo sguardo, i congiuntivi mancanti, gli sms, le chiacchierate... Tutte quelle cose insignificanti che valgono tutto per me, perché sono tue” Alessandro D'Avenia

“In ogni amore che verrà, in fondo ad ogni lacrima. Ogni volta che ti servirà un abbraccio” Renato Zero