San Valentino 2024, le frasi d’amore più belle. Da Frida Kahlo a Paul Valery

Roma, 13 febbraio 2024 – Il 14 febbraio è San Valentino, la festa degli innamorati. Ogni anno, chi è single ignora (o finge di ignorare) questa data mentre chi è in coppia, il più delle volte, festeggia o celebra questa giornata. Se può esistere l’incognita “Regalo sì o no?”, chi è fidanzato o si sta frequentando, è abituato – almeno – a scambiarsi gli auguri. E, ogni volta, il rischio di essere scontati o banali, è alto. Quali sono le frasi d’amore più efficaci per fare colpo sull’altra persona senza risultare troppo zuccherosi? Proviamo a darvi qualche idea.

Le migliori frasi per San Valentino - Crediti: iStock Photo

Frida Kahlo ha descritto nel modo più efficace il desiderio di rendere felice l’altra persona nel miglior modo possibile con la frase “Vorrei darti tutto quello che non hai mai avuto, e neppure così sapresti quanto è meraviglioso amarti”. Molto intensa, potente, piena di promesse, adatta per chi ha iniziato da poco il percorso insieme ma sente già la forza del suo sentimento. Altrettanto convincente è la citazione di Charles Dickens, “Tu sei una persona di quelle che si incontrano quando la vita decide di farti un regalo”. In queste poche parole sono racchiuse le emozioni più belle che si possono provare e, per chi le riceve, leggere. Sentirsi un dono, il migliore, che la vita può fare a qualcuno è una delle gratificazioni maggiori. Scrittore, poeta e cantante, Gio Evan è tra gli autori più utilizzati nelle citazioni, non solo nel campo sentimentale. Con queste poche parole potete esprimere apertamente il vostro sentimento, ribadendone l’intensità che provate: “Mi innamoro continuamente, ma sempre di te”. Si rinnova l’amore per l’altra persona, sottolineando quanto sia ancora vivo e forte dentro di noi. Uno dei segreti dell’amore e di come mantenere vivo un rapporto di coppia col passare del tempo è sicuramente la complicità. Condividere momenti insieme, essere alleati e sostegno l’uno dell’altra ma, anche, avere la facoltà di essere leggeri. Per questo motivo, magari unendo altro passaggio di proprio pugno, vi suggerimento anche la frase di Paul Valéry, scrittore e poeta francese: “L’amore consiste nell’essere cretini insieme”. Poterlo fare, essere se stessi, esplodere in risate comuni e liberi dal giudizio altrui, è una delle maggiori conquiste in una sana relazione sentimentale. Trovare qualcuno con cui condividere la nostra vita non è facile, sia per questioni di carattere e personalità che di amore ricambiato in maniera paritaria. La famosa “mezza mela” è una ricerca che può anche non terminare mai o risolversi quando si è adulti. In questi casi, sentirsi appagati e ricordarlo a chi amiamo è simbolo di una serenità ormai insperata: “Ti ho cercato tante volte, tra migliaia di volti che indifferentemente correvano verso la vita; poi ho incontrato i tuoi occhi e lì mi sono persa per sempre”. Nella frenesia della vita e degli incontri sbagliati che ognuno di noi può aver fatto, la persona speciale che abbiamo incontrato è quella che ci ha rapito l’anima e ci ha permesso di riposare tra le sue braccia. Infine, l’amore forse, come direbbe Tiziano Ferro, è una cosa semplice. E può esserlo anche la dichiarazione migliore per San Valentino. Perché non farlo con un “Grazie di esserci. Sempre. Ti amo”?