Formazione e risorse. Il mondo della sanità si incontra a Bologna

BolognaFiere ospita due eventi strategici per il settore della sanità e della farmacia: Exposanità (17-19 aprile) e Cosmofarma Exhibition (19-21 aprile), entrambe con la gestione delle risorse umane in ambito sanitario come fil rouge. Exposanità con il claim ’Ci sta a cuore chi cura’, a rappresentare l’impegno per la sanità italiana che da oltre 40 anni la caratterizza, sarà dedicata al tema delle risorse umane e della valorizzazione delle competenze, con il convegno inaugurale ’Investire sui professionisti per la tenuta del SSN’ (17 aprile, ore 10), centrato sulla crisi del capitale umano in sanità.

Un ciclo di incontri affronterà, invece, le tematiche della riabilitazione su cui lavorare per ricostruire un progetto di vita, mentre digitalizzazione e ridefinizione del setting di cura, saranno il clou di tre convegni: ’Intelligenza artificiale in sanità: le applicazioni per la medicina e per l’organizzazione dei servizi’ (17 aprile, ore 10.30), ’Health data governance: potenzialità e rischi’ (17 aprile, ore 14), e ’Cure primarie per la prevenzione e gestione della cronicità’ (18 aprile, ore 10).

In fiera ci sarà anche Focus Pronto Soccorso, area dimostrativa con soluzioni tecnologiche e organizzative per la gestione delle emergenze; sarà possibile provare le discipline paralimpiche, grazie alla collaborazione con CIP; e testare una casa accessibile con il progetto Live your HOME+. Exposanità ha un ruolo di spicco nel territorio nazionale, come confermano i dati del 2022 (la fiera è biennale): 509 aziende presenti, 202 iniziative formative, 75 collaborazioni con associazioni del settore e 9 iniziative speciali.

Cura. Ispirazione. Evoluzione, è invece lo slogan di Cosmofarma Exhibition, fiera di riferimento per il settore dell’health&beauty care e i servizi per la farmacia. Giunta alla 27a edizione e forte dei risultati del 2023 (403 espositori, 26.682 visitatori, 101 convegni e workshop), fa del valore umano il suo focus e mira a essere sempre di più una piattaforma di confronto, informazione e formazione per i professionisti, dando vita alla community italiana della farmacia. Ricco di appuntamenti il calendario.

Tra i tanti, la Business Conference, il pomeriggio del 19 aprile, con la tavola rotonda sulla leadership gentile di Guido Stratta, manager, founder e presidente dell’associazione Accademia della Gentilezza, e il convegno ’Violenza di genere: come approcciarla in farmacia’ (20 aprile, ore 14.30), che si avvale del contributo dei progetti ’Il farmacista informato sui fatti’ e ’Mimosa’ promosso dall’associazione Farmaciste Insieme. Da questa collaborazione è nato il progetto di solidarietà ’Preferisco Sapere, percorso di consapevolezza e conoscenza’, che, sostenuto da Cosmofarma tramite la donazione di parte degli introiti derivanti dalla biglietteria dell’edizione 2024, vuole rendere più consapevoli i ragazzi in età scolare.

Cosmetica e nutraceutica in primo piano al Cosmetic Summit con Cosmetica Italia (20 aprile, ore 14.30) e alla Nutraceuticals Conference, in due sessioni, su trend e cronicità e sull’integrazione sportiva. Non mancano le iniziative speciali: Cosmofarma digital, SportZone & Benessere e CosmoYoung, con quattro new- entry: Lab Galenica, Silver Age, Podologo e la farmacia e Cosmofarma Terme.