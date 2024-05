Fondotinta cushion, la guida definitiva al prodotto must-have del momento

Roma, 14 maggio 2024 – Tra i prodotti più innovativi del settore beauty degli ultimi tempi ci sono i fondotinta cushion, che arrivano dalla Corea e hanno già segnato una nuova tendenza, sui social e nei negozi fisici. Sono fondotinta che si distinguono dagli altri su diversi fronti, a partire dalla loro formulazione. Secondo quanto riferiscono alcune testate d’oltreoceano, una gran fan di questo genere di cosmetici è l’attrice Julia Roberts.

Caratteristiche

La caratteristica principale dei cushion è la presenza, nella confezione, di solito piccola e compatta, di una spugnetta, di un cuscinetto morbido o di un soffice piumino imbevuti di prodotto. Basta premere delicatamente l’accessorio sul cushion per prelevare la quantità di prodotto desiderata. Poi l’applicatore va picchiettato su tutto il viso. In pochi istanti si ottiene un incarnato uniforme e luminoso, con un effetto naturale.

Vantaggi

I fondotinta cushion sono adatti a tutti i tipi di pelle, dalle più giovani alle più mature. Idratano l’epidermide e coprono bene le imperfezioni, senza ungere la pelle. Sono particolarmente indicati per l’estate, dando un'alternativa leggera e fresca ai fondotinta liquidi tradizionali e, allo stesso tempo, permettendo di ottenere una base trucco per il viso più levigata e rifinita rispetto a quella di una CC cream o una BB cream.

Personalizzazione

Il fondotinta cushion è disponibile sul mercato in una vasta gamma di colori. Si può scegliere il preferito a seconda del fototipo di appartenenza e dell’eventuale livello di abbronzatura. Si può inoltre modulare il cushion, a seconda del trucco più o meno marcato che si vuole avere, sfumandolo e stratificandolo in modo strategico in base a contouring o ad altri effetti che si desiderano.

Completezza

I fondotinta coreani che presentano queste caratteristiche sono molto utili a chi ha poco tempo da dedicare al make-up o vuole fare un rapido ritocco. Le confezioni sono discrete e compatte, all-inclusive, e possono essere portate in giro nella borsa o nello zaino e usate all’occorrenza con pochi e semplici gesti. Le formulazioni più avanzate forniscono un alto grado di idratazione della pelle e, talvolta, offrono anche la protezione dai raggi UV in alternativa ai filtri solari in stick o in versione liquida, con i vantaggi di un curato make-up.

Consigli

Secondo alcuni esperti di make-up con il fondotinta cushion bisogna valorizzare il trucco degli occhi, usando non un ombretto singolo, ma giocando con una palette con contrasti e sfumature (le tonalità più scure servono per definire la piega della palpebra, quelle più chiare per fare i punti luce illuminando l'angolo interno dell'occhio e la parte inferiore dell'arco sopraccigliare). È importante tenere ben pulito l’applicatore del cushion. Periodicamente va rimosso dalla confezione compatta e lavato con acqua tiepida e sapone (si può usare il detergente viso, lo shampoo per bambini o il detergente specifico per pennelli da trucco).