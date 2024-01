I film da vedere a gennaio 2024

Il 2024 ha appena preso il via e già nei cinema sono arrivate diverse pellicole che vale la pena recuperare il prima possibile, prima che lascino le sale. La selezione è particolarmente ricca e interessante: vediamo insieme tutto quello che è uscito in questi giorni.

Il ragazzo e l’airone

L’attesissimo film del re degli anime giapponese Hayao Miyazaki racconta la toccante storia di un ragazzino, Mahito, che compie un viaggio a dir poco incredibile in un mondo incantato dopo la tragica morte della madre, che spera di rincontrare al più presto insieme alla sua matrigna, partita con lui in questa impegnativa odissea personale.

The miracle club

Una donna fa ritorno nel suo Paese d’origine, ma la scelta farà riaprire vecchie e dolorose ferite che pensava fossero ormai parte del passato. Un viaggio a Lourdes, ad ogni modo, potrebbe finalmente risolvere tutto.

Yannick - La rivincita dello spettatore

Una commedia dal piglio tipicamente francese: nel bel mezzo di una rappresentazione teatrale di ‘Il cornuto’ il protagonista Yannick si alza e decide di prendere in mano le sorti del (terribile) spettacolo a cui sta assistendo.

Perfect Days

Il passato di Hirayama, appassionato di musica, libri e alberi da fotografare, è pronto a tornare rimettendo in gioco le sue certezze e ponendolo di fronte a nuove importanti sfide da affrontare.

50 km all’ora

Si tratta di un remake di ‘25 km all’ora’, celebre pellicola tedesca. Al centro della vicenda troviamo due fratelli, Rocco e Guido, due persone diversissime tra loro che si ritrovano nel loro paesino natio pochi giorni dopo la morte del padre, che ha assegnato loro un importante compito: spargere le sue ceneri sulla tomba della compianta madre. Rocco e Guido partiranno così per questa bizzarra missione, scoprendo di avere molte più cose in comune di quanto non pensassero.

Wonder - White Bird

Siamo nel 1942: Sara è una giovane ragazza ebrea di 15 anni che vive in Alsazia, nella Francia non occupata dai nazisti, che però stanno avanzando sempre più, minacciando la sua incolumità. La protagonista sarà salvata dalla famiglia di Julien, ragazzo affetto da poliomelite che lei prima teneva a distanza.

Puffin Rock - Il Film

Ci troviamo sulla splendida isola di Puffin Rock dove vivono felicemente le pulcinelle di mare Oona, Baba, Vera e Rudi. Nuovi abitanti arrivano sull’isola per fare loro compagnia: stiamo parlando di Isabelle, Phoenix e Marvin. La loro serenità viene messa a dura prova dalla misteriosa scomparsa di un ovetto: i protagonisti uniranno così le forze per recuperarlo prima che una tempesta sconvolga il loro paradiso terrestre.

Succede anche nelle migliori famiglie

Alessandro Siani (accompagnato da Cristiana Capotondi e Dino Abbrescia) ha confezionato la classica commedia con il morto, giocando così con un sottile black humour. Nel film conosciamo Davide Di Rienzo, la pecora nera della sua famiglia: il protagonista è laureato in medicina come suo padre e si accontenta di fare il volontario alla Caritas. L'improvvisa morte del genitore lo fa riappacificare con il fratello e la sorella e i tre si ritrovano così costretti ad occuparsi della madre: quest’ultima, tuttavia, sembra già aver trovato un sostituto al defunto marito!