John Travolta, chi sono i figli avuti dalla compianta moglie Kelly Preston

L’attrice Kelly Preston è mancata nell’estate del 2020, a soli 57 anni, a causa di un cancro al seno. Ne ha dato notizia sui social il marito John Travolta, con il quale la Preston era sposata dal 1991. I due hanno avuto tre figli: Jett (1992-2009), Ella Bleu (2000) e Benjamin (2010).

Jett

Il primo figlio di John e Kelly è nato il 13 aprile 1992 e, purtroppo, è morto nel gennaio 2020. Il ragazzo, in quel momento, era in vacanza con i genitori nella loro casa sull'isola di Grand Bahama, quando ha battuto la testa contro una vasca da bagno nel corso di una crisi epilettica. In un episodio di ‘The Doctors’, nel 2012, la madre di Jett aveva raccontato che il giovane era autistico e che, quando era molto piccolo, aveva avuto la sindrome di Kawasaki, una malattia che si verifica principalmente nei bambini di età inferiore ai 5 anni e che può causare danni al cuore e ai vasi sanguigni. Nel 2022, in quello che sarebbe stato il trentesimo compleanno di Jett, il padre ha scritto su Instagram un commovente messaggio a lui dedicato: “Mio caro Jetty, mi manchi più di quanto le parole possano dire. Ti penso ogni giorno. Buon compleanno. Con affetto, tuo papà”.

Ella Bleu

Ella Bleu è nata il 3 aprile 2000 ed è cresciuta nella casa dei genitori a Clearwater, in Florida. Durante l’infanzia i suoi l’hanno tenuta il più possibile lontana dai riflettori pubblici, ma poi, diventata grande, la secondogenita dei Travolta-Preston ha intrapreso il percorso musicale e in parte anche quello della recitazione. Nel 2022, infatti, ha pubblicato i suoi primi singoli, ‘Dizzy’ e ‘No thank you’ e, in tempi più recenti, ha realizzato il brano ‘Little bird’, in onore della compianta madre Kelly. Ha anche recitato in alcuni film di suo padre, tra cui ‘Old Dogs’ nel 2009 e ‘The Poison Rose’ nel 2019. Oltre alla sua carriera musicale in crescita, ha anche provato a fare la modella ed è un'ottima pasticciera; condivide alcune delle sue creazioni culinarie a base vegetale su un account Instagram chiamato Ella Bleu Bakes.

Benjamin

Benjamin è nato il 23 novembre 2010, quasi due anni dopo la morte del fratello maggiore Jett. In seguito John e Kelly hanno dichiarato a ‘People’ che l'arrivo di Benjamin aveva "’dato vita e scopo alla casa” e lo hanno descritto come il loro piccolo “miracolo”. Benjamin non ha seguito le orme dei genitori e della sorella maggiore nel mondo dello spettacolo. Con il padre ha un bel rapporto. John ha spesso condiviso filmati di Benjamin che scia con abilità, pratica parkour o si dedica alla ginnastica.