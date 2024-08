Ferragosto super nei parchi a tema

Che si sia a caccia di un’idea per una gita o che si voglia passare una giornata diversa in vacanza, i parchi divertimento sono sempre una scelta vincente. A Gardaland Resort (www.gardaland.it), lo spettacolare rollecoaster Oblivion - The Black Hole, inaugurato nel marzo del 2015, ha festeggiato il suo diecimilionesimo ospite a bordo, Gabriel. Per lui, un’avventura personalizzata e un attestato consegnato dalla mascotte Prezzamolo. "Un gesto per ringraziare gli ospiti che scelgono Gardaland come meta del divertimento" sottolinea Nicola Granuzzo, Rides Manager di Gardaland.

Draghi, giochi acquatici e show, animano l’estate di Leolandia (www.leolandia.it). Da non perdere, Draghi e Leggende, un’area con dieci draghi, legati ad altrettante leggende, che accolgono i visitatori con sbuffi e zampilli rifrescanti. Dedicati ai bambini, i mini tronchi di Pirati alla Deriva, le battaglie navali del Tesoro di Rocca Mediterranea, le aree gioco ispirate alle serie di cartoni animati e il Laghetto con miniscivoli, baby piscina e tante sorprese.

Al Parco acquatico a tema Caribe Bay (www.caribebay.it), al Lido di Jesolo, debutta Silver Cap, un’area con postazioni relax e punto di ristoro, protetta da un fitto palmeto e raggiungibile seguendo un percorso che si intreccia con le curve dello scivolo Silver Waterfalls, completamente rinnovato, in un susseguirsi di passaggi segreti, antiche rovine, ponti sospesi e tunnel nella vegetazione tropicale. Questa nuova zona dà il nome anche allo spettacolo, ’The Pirates of Silver Cove’. Tutte le attrazioni più frequentate di Caribe Bay – da Captain Spacemaker, lo scivolo più alto d’Europa a Shark Bay, vasca con onde e sabbia sul fondale che riproduce il Mar dei Caraibi – possono essere prenotate con il servizio gratuito ’Prenota Attrazione’, tramite smartphone. Tra i ’must’ del parco, anche Pirates’ Bay, baia per famiglie con acque poco profonde, attrazioni per bambini e nursery, e le cabanas privè di Playa Paraiso, con piscina idromassaggio al sale marino, servizio barman e chiringuito.

Ad Acquaworld (www.acquaworld.it), il parco acquatico più grande della Lombardia, il divertimento è l’antidoto al caldo torrido. Da martedì sabato, per i più piccoli, Baby Dance e Schiuma Baby Dance in compagnia degli animatori e sulle note delle hit preferite, e Gi&Raf Show, (domenica compresa) con il ventriloquo e illusionista Raf e la sua amica giraffa Gi. Per gli adulti tutti i sabati, serate con DJ set. Durante il giorno, invece, un ricco programma di eventi, spettacoli e animazione.

A Mirabilandia (www.mirabilandia.it) ancora oggi e domani appuntamento con ’Suburbia Summer Nightmare’ con Antonio Casanova ospite speciale e ingresso ridotto a partire dalla 17. Dalla Route 66 al Far West, tantissime le attrazioni delle sei aree tematiche. Tranquille, moderate, intense: un’emozione diversa per tutti i gusti al parco divertimenti ravennate, il più grande d’Italia.

Marina Santin