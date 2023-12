Fernet da coccodrillo

Per le prossime festività Fernet-Branca si rinnova ma attingendo dal passato, sia pure con un twist tutto contemporaneo, esattamente come il motto che contraddistingue casa Branca ’Novare, serbando’. Per il Natale 2023 infatti, si presenta con una nuova bottiglia e un bicchiere da collezione rivisitazione super pop del manifesto pubblicitario del 1920 che ha come protagonista un coccodrillo. Leggenda narra che l’iconico personaggio abbia mangiato troppo, ma invece di piangere le sue lacrime appare allegro e baldanzoso sfoggiando una bottiglia di Fernet-Branca, rimedio impeccabile per digerire al meglio e proseguire la festa senza pesi sullo stomaco. Con la sua ricetta mix di 27 botaniche diventa così il regalo perfetto da mettere sotto l’albero nonché il rimedio ideale per sopravvivere alle abbuffate.