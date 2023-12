Fedez: "Pensai di farla finita". Belèn: "Io, tradita e depressa"

Incontro a cuore aperto ieri in diretta su Raiuno a Domenica In tra Mara Venier e un Fedez in lacrime che ha raccontato i suoi dolori: "A 34 anni ne ho viste un po’... Mi sono trovato a dover fare i conti con la possibilità di morire, e non è sano per la mente. Dopo aver curato la malattia, volevo fare indigestione della vita. Dormivo poco, uscivo sempre. Ero arrivato a p rendere più di 7 psicofarmaci tutti insieme, a fare cose strambe mettendo a rischio la stabilità della mia famiglia. Dopo Sanremo, al culmine della mia poco lucidità, la mia bocca smette di funzionare, non riuscivo più a parlare. Stoppo i medicinali tutti insieme e arriva l’effetto da rebound: non ce la faccio a camminare, sono disorientato. Poi sono caduto in una depressione profonda. Se ne esce facendosi seguire dagli specialisti, un percorso che in Italia è ancora un privilegio e invece deve essere un diritto per tutti. Se io oggi sono qua e non sono mai andato oltre la progettualità di farla finita è solo per la mia famiglia. Ora il mio sogno è aprire un centro di aggregazione per accogliere ragazzi con problemi di salute mentale e realizzare un doc su Franco Basaglia". Ospite di Mara ieri anche Belèn Rodriguez: pure lei ha rivelato di essere stata vittima della depressione, e dell’anoressia, anche a causa dei tradimenti ("12 signorine...") di De Martino : "In clinica per 20 giorni, avevo toccato il fondo: l’anno più difficile della mia vita".